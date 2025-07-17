預售買氣5月再創新低　高雄平均日售7戶

▲根據最新實登顯示，今年1~5月高雄預售市場揭露件數再創新低，5月出現今年新低量，平均日售7戶，跌破在地人眼鏡。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

房市買氣低迷，高雄預售屋買氣也冷颼颼。根據最新實登顯示，今年1~5月高雄預售市場揭露件數再創新低，5月出現今年新低量，全市預售案場破百案，件數僅229戶，平均日售7戶，跌破在地人眼鏡。買氣前3名分別為三民、楠梓、前鎮，均價都站上4字頭。

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根據最新實價資料顯示，2025年1~5月高雄預售屋揭露件數大幅下滑，僅1676件，全高雄市破百案場，平均每天總揭露件數僅11件，較2024年1~5月達7616筆，換算每天揭露51件，大幅劇減3倍。其中，高雄5月揭露件數再創今年新低，僅227筆，換算下來，每天預售揭露件數才7戶，不少案場銷售掛零。

而交易量前五名區域，分別是三民、楠梓、前鎮、橋頭、鼓山，多位於北高雄，高雄市代銷公會理事長謝哲耀分析，自從去年央行接連祭出調控措施後，即便是無立即貸款需求的預售市場，買方也開始觀望，擔心自備款成數不足，比起去年上半年，房市景氣堪稱急速落地。

月份 揭露筆數(件) 均價 (萬/坪) 1月 445 41.71 2月 333 39.35 3月 417 41.28 4月 252 39.01 5月 229 41.28

▲高雄各區1~5月實登預售揭露筆數、成交均價。資料來源：內政部實價登錄。（ETtoday製表）

尤其是南高特別有感，有代銷透露，若不是指標案，現在1周可能來不到10組客戶，對待售期拉長，一線普遍都有延長戰線的心理準備，也期待能有下一個台積電議題，帶動房市話題性。

謝哲耀表示，現階段房市明顯「量縮價穩」，各區域房價維持在相對高檔，但交易筆數卻明顯萎縮，也並未如外界預期般出現大幅降價的現象。

主因是以往高雄房地產銷售模式以成屋為主，直到近3~4年才開始大規模改採預售形式，多數建商資金準備充足，因此在面對預售銷況不佳時，會轉為「預售賣多少算多少，賣不完就成屋賣」的心態，對預售價格較堅持。

排名 行政區 揭露筆數(件) 均價 (萬/坪) 1 三民區 220 45.68 2 楠梓區 192 40.45 3 前鎮區 176 43.01 4 橋頭區 155 40.25 5 鼓山區 131 56.38

▲高雄1~5月預售交易筆數前5名行政區。資料來源：內政部實價登錄。（ETtoday製表）

現階段即使是部分開案就讓利的建案，有代銷形容，主要是回歸合理價格區間，而非被迫降價，是修正「之前景氣好時，價格加上去的那一段」。

觀察各區域的銷售表現，市場呈現明顯的分化現象，謝哲耀說：「像是前鎮、橋頭是由指標案成交帶動整體區域表現。三民區、楠梓區表現相對均衡，呈現多點開花，各案有穩定的銷售表現，累計起來支撐整個區域的交易量。」

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