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科技業建廠腳步不停歇　國產徐蘭英：企業走到哪都有關稅

▲▼ 國產 。（圖／記者項瀚攝）

▲國產（2504）今（18日）舉行混凝土應用前瞻技術研討會，董事長徐蘭英（右2）接受媒體採訪。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

在台積電去美國、川普高關稅風暴的環境下，科技業在台設廠需求仍強。國產董事長徐蘭英表示，目前科技業設廠沒有停下來的感覺，事實上企業走到哪都還是有關稅。此外她表示，科技大廠對廠房興建的要求高，集團也研發應用了高彈性模數混凝土。

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國產董事長徐蘭英表示：「台灣半導體科技大廠因應精密製程需求，在廠房興建上對混凝土提出前所未有的高標準，由於生產設備須設置在高樓層，結構必須具備極高耐震性能，在興建之初便特別要求混凝土的彈性模數（Ec）須大於35GPa，遠高於一般混凝土的22GPa。」

徐蘭英說：「科技業者需要更具『韌彈性』的建築廠辦，於是我們研發應用了高彈性模數混凝土，高彈性模數意味著結構變形量極小，可有效降低震動影響，確保半導體生產設備的穩定運行。」

至於價格成本，徐蘭英表示：「對科技大廠來說，成本絕對不是主要考量，在地震頻傳的環境下，最終端產品品質、機台穩定性才是最重要的，因此也需要最好的建築物品質。」

徐蘭英透露：「集團已將高彈性模數混凝土正式應用在科技大廠於高雄園區的先進建廠計畫中，未來也將擴展到新竹寶山二期、中科二期、嘉義科、南科與高雄楠梓等科學園區。」

▲▼南科,台積電,房市,新市,善化,永康,房價,東森房屋,信義房屋。（圖／記者陳建宇攝）

▲徐蘭英表示，目前科技業設廠腳步沒有要停下來的感覺。（示意圖／ET資料照）

市場環境方面，徐蘭英表示：「雖然房市交易量縮，一般住宅興建量減少，但就科技業設廠方面，沒有要停下來的感覺，即便台積電要去美國設廠，仍有許多企業持續回到台灣來，建廠不放緩。」

不過，當前台灣關稅稅率尚未落定，是否仍充滿變數？徐蘭英接著表示：「事實上，現在走到哪裡都有關稅，且在川普的執政下，初一十五策略都不一樣，現在完全無法預測未來幾年，計畫永遠趕不上變化，我們就是上半年看下半年、下半年看明年上半年，並做好一切的準備。」

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關鍵字：國產2504混凝土科技業建廠高彈性模數混凝土徐蘭英

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