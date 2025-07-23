褐地變黃金！中油總部有望南遷　周邊房價還有2字頭

▲象徵高雄褐地重生的中油南部企業大樓，將設於原煉油廠A2區，傳出有新進度，預計將在2026年完成都市設計審議、2030年完工。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

中油總部真的要來了？緊鄰台積電楠梓廠，象徵高雄褐地重生的中油南部企業大樓，將設於原煉油廠A2區，傳出有新進度，預計將在2026年完成都市設計審議、2030年完工，未來總部有望南遷，根據實登統計，周邊房價還在2字頭。

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中油石化生產重心在高雄，總部與稅收卻在台北，高雄地方長期爭取總部南遷，中油2016年企業登記已經改設到高雄楠梓區左楠路2號，然而實際上還是在台北的中油大樓辦公。

立委邱議瑩透露，中油南部企業大樓近期傳出有新進度，預計將在2026年完成都市設計審議、2030年完工。

為了讓南北更平衡，邱議瑩說：「中油總部南遷，至少能先以雙總部形式運作，有部分事業部執行長層級進駐南部企業大樓，並且新能源等事業單位，也要優先進駐，同時配合台積電與清大及陽明交大高雄分校，成為北高商辦、教研核心。」

而中油南部企業大樓將設於原煉油廠A2區，該區過去曾是重污染的「褐地」，直接變黃金，位於在捷運世運站與油廠國小站之間，距離台積電不遠。

區域 2023年 2024年 2025年 油廠國小生活圈 15.5萬 17.5萬 22.6萬 世運站生活圈 - - -

▲油廠國小生活圈、世運站生活圈近年房市均價。資料來源：《高雄實價網》。（ETtoday製表）

住商不動產楠梓高大謙行加盟店店長蔡岳霖表示，看好未來中油A2區新大樓完工後，由於有就業人口紅利與與串聯楠梓產業園區經濟效益的帶動，房市表現具備長期支撐力。

根據《高雄實價網》統計，油廠國小生活圈中古均價為22.6萬元，世運站生活圈近年則無買賣交易紀錄。蔡岳霖表示，油廠國小站周邊為楠梓舊聚落，以中古房市為主，新案不多，生活圈生活機能完整便利，購屋客層以地緣性為主，成交物件多為40年公寓，均價從2023年15.5萬元，3年來已有45.8%的漲幅。

至於世運站生活圈過去大多為舊眷村環境，市府規劃以住代護久無交易。近年隨半導體產業進駐，附近新推案多分布在蓮池潭周邊，景觀新大樓成交價已站上5字頭，最高達62萬元。

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