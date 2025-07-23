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高雄透天工地爆模！水泥成瀑布　工務局：先停工

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲高雄巨蛋商圈附近1戶透天建案工地，23日進行灌漿作業時，突然發生「爆模」，大量水泥有如瀑布般噴出掉落地面。（圖／翻攝自Threads／ pusonkuo769）

記者張雅雲／高雄報導

高雄巨蛋商圈附近1戶透天建案工地，23日進行灌漿作業時，突然發生「爆模」，大量水泥有如瀑布般噴出掉落地面，被網友PO上網後，引來民眾熱議，高市府工務局表示，目前先勒令停工。

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23日高雄巨蛋商圈1處透天工地突然發生爆漿意外，好險旁邊的停車場內，汽車停放較遠，避免被水泥直接襲擊。有網友在網路論壇《Threads》PO文分享，並直言「還好下面沒有車，不然烤漆就要變成水泥灰了」。

根據該工地使用執照顯示，該透天位於鼓山區文忠路，興建1戶地上5樓透天，營造商為晟鴻營造興業有限公司。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲鼓山區文忠路建築工地灌漿溢漏事件，判斷為灌漿作業及組模固定未確實。（圖／高雄市工務局提供）

高雄市工務局建築管理處正工程司黃鈺純表示，有關鼓山區文忠路建築工地灌漿溢漏事件，判斷為灌漿作業及組模固定未確實，影響公共安全，違反《建築法》第63條規定，依本局處理違反《建築法》事件裁罰基準及《建築法》第89條，裁處起、承、監造人新臺幣各5萬元罰鍰，並勒令停工，責成承造人積極改善。

根據實登顯示，該地2023年11月成交，坪數為75.32坪，為商4用地，總價8060萬元，換算單價107萬元，買家為高姓自然人與該工地的起造人相同。

高雄市調協會榮譽理事長蔡紹豪表示，該區為北高蛋黃區，附近就是漢神巨蛋購物廣場、農16，生活機能相當發達，目前該區土地釋出量不多，多為整合舊透天開發，若小於百坪面積，多為了自用取得，地價約為150萬元上下，因地價墊高房價，未來新透天總價至少1億元起跳。

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關鍵字：高雄巨蛋商圈工地意外爆模停工水泥

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