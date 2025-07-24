鄉林出售青島45億不動產　賴正鎰曝計畫再賣「涵碧樓」

▲鄉林在大陸房地產市場虧損，在青島方面年度虧損新台幣1億2141萬元。（大陸示意圖／路透）

記者項瀚／綜合報導

鄉林在大陸房地產市場虧損，在青島方面年度虧損新台幣1億2141萬元，並於今日公告出售青島子公司的不動產，金額約45億元。對此，董事長賴正鎰表示，在青島的投資是「帳面上」虧損，主要來自建築物每年的折舊攤提、匯兌損失，鄉林作為開發商，賣房是很正常的事，未來青島「涵碧樓」酒店建物也計劃出售，輕資產化，將資金再投入不動產開發。

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鄉林（5531）重訊日公告，董事會已決議出售其中國青島子公司「青島鼎林國際商業管理有限公司」名下不動產，本筆交易以「股權轉讓」形式處分，總金額達人民幣11億元，約新台幣近45億元。

根據重訊資料，青島鼎林截至最近年度帳面股東權益為負，淨值為新台幣124億1736萬元，年度虧損1億2141萬元。過去3年，鄉林在大陸的累計虧損逾32億元。

對此，鄉林董事長賴正鎰表示：「在青島的投資是帳面上虧損，其主要是來自建築物每年的折舊攤提、人民幣匯兌損失，不然單看飯店、推案銷售並沒有虧錢，且鄉林作為開發商，賣房子本來就是天經地義，未來也計畫出售青島涵碧樓建物，輕資產化，出售回租繼續做品牌服務與經營管理，同時也看好大陸主要城市、蛋黃區的房市，將持續布局合適的土地進行開發。」

鄉林聲明稿：



此次交易有多家企業爭取，歷經多輪談判半年，終於塵埃落定，對鄉林在兩岸布局將有更大助益。」

鄉林指出：「鄉林投資青島房地產的所有可售房源，包含複層別墅、獨棟別墅及子公司名下房地產資產。在別墅完銷認列後，此次青島鼎林公司出售名下的房產，所有可售房源全部完銷入帳。」

法人評估，此次青島的子公司鼎林公司出售名下房產，不僅為鄉林增加營收，還可提高集團運營績效，並提升資金運用效率，預計將可為鄉林帶入實質收益約新台幣45億元，龐大的資金回籠後，將有利於鄉林集團未來布局投資，創造更多利潤。

鄉林表示：「將會繼續深耕台灣房地產，加大投資力道，包括投入都更合建，加速推動台北中山區43個街廓的新松町新城計畫、每年固定在雙北及台中地區，至少買入5塊以上的土地，自地自建，維持在台灣每年有2~3百億元的推案量。」

另外在大陸方面，鄉林表示：「現在大陸經濟與房地產已經逐步回穩，鄉林將會進行評估後繼續布局，除了現有青島、南京與成都之外，也會在北上廣深等一級城市、西部大城市的成都、重慶，以及武漢、蘇州、廈門等地繼續尋覓新土地進行房產開發。」

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