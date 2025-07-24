第七波打房重挫信心　建商自嘲：如被取膽汁的「東北熊」

▲自去年919第七波打房後投資客全面噤聲、購屋族不再追高選擇觀望，而上市櫃建商開始停止購地。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

自去年919第七波打房出現「金龍海嘯」後，房市出現空頭趨勢，從信心面上的打擊，投資客全面噤聲、購屋族不再追高選擇觀望，而上市櫃建商開始停止購地，第一線中古市場交易量腰斬、預售屋銷況更是膝蓋斬，大台中不動產開發公會新任理事長則自嘲：「現在建商就像『東北熊』一樣，一面被餵食、一面取膽汁。」

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目前市場正進入交屋潮，消化3~4年前的預售屋，但經過一輪房價上漲，近期許多民眾3年前買的預售屋被迫「晉升」為豪宅，必須降低貸款成數，導致貸款成數腰斬，其中台中更是重災區。

對此，大台中不動產開發公會新任理事長、雅敦建設蕭成忠認為：「政策面上的變動，不論是要加稅、課稅，我相信只要有個標準，開發商絕對都沒有問題，現在問題就出在，內政部既然已經規定申報實價登錄，但實際面的交屋，卻完全沒有依照實價揭露的基準與標準，新制（第七波打房）對上舊制（4000萬元豪宅線），全台1萬多家開發商、無數的購屋族都無所適從。」

不過，不論是第七波打房或是過去談論已久的豪宅線放寬，目前政府、央行與民間企業仍持不同論調，面對這波房市轉折，蕭成忠自嘲：「現在建商就像『東北熊』一樣，一面被餵食、一面取膽汁，卻又被仇富，期盼主管機關能正面審視開發商、購屋族真正面臨到的情況，而非一昧打壓。」





▲目前的房價走勢在房貸緊縮與信用管制影響下，市場預期心態由漲轉跌。（圖／記者陳筱惠攝）



面對未來展望，蕭成忠表示：「現在的房市情況『上有鍋蓋、下有鐵板』，短期房市仍會呈現壓力。」他舉例：「現在連一般家庭要叫個水電、水管工，都可能得預約排隊，一個工地有200多項工種，時間來來回回加上缺工，在成本面上要直接降下來，幾乎是不可能。」

對此，台中市建築經營協會市場資訊委員白洪章認為：「目前的房價走勢在房貸緊縮與信用管制影響下，市場預期心態由漲轉跌，從過去幾次台中市府標售土地的脫標率就已經說明，而2025年利率預期將維持高檔，目前市場上過去3年漲多、量大的重劃區，已有屋主降價訊息，且部分開發商已喊出讓利15~20％策略，整體而言『量縮價緩跌』格局將延續到年底。」

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