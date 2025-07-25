大里房價「南北大不同」　一條溪差距最高達2字頭

▲北大里核心生活圈新案單價衝破5字頭、南大里外圍指標案仍盤旋在3字頭。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

受到地理環境與因素切割，不少地區都出現隔著一條路房價有價差的情況，以大里房市為例，北大里核心生活圈新案單價衝破5字頭、南大里外圍指標案仍盤旋在3字頭。

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根據台中市地政局最新資料統計，1~6月大里區買賣移轉棟數共有1123棟，相比2024年同期1068棟，年成長5.14%，成為各行政區中少見逆勢成長的區域。

根據民政局數據顯示，大里區目前人口數達21.1萬人，為台中市人口數第三的區域，僅次於西屯區及北屯區。不過南北大里房價差距擴大，其中，今年進場的北大里指標案「立彩FANCY」位在爽文路、永隆五街交會口，規劃25~35坪、2~3房產品，近期一口氣登錄21筆交易，均價每坪47.3萬元，最高單價衝破5字頭。

▲在區域房市補漲的條件下，屋齡愈新的建案價格漲幅越明顯，但相較北大里而言，仍是凹陷區。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，同樣位於北大里的「登陽閲涵」主攻46~56坪中大坪數換屋產品，自去年下半年登場後累積21筆交易，其中14A1，每坪單價57.2萬元，總價3698萬元，單價、總價雙雙寫下區域預售住宅大樓新高價。

不過南北大里的價差，越來越明顯，觀察南大里「昌祐幸福大里」自2022年起即開始銷售，雖然該案屬早期進場的區段代表，但產品規劃鎖定首購族群，總價門檻相對親民，也讓南大里房價逐漸奔4，但仍堅守3字頭。21世紀不動產資深經理沈政興分析：「在這波市場盤整中，這樣的價差，會被進一步放大。」

近期即將在大里推出第二期新案「大漁樂芙」的大漁建設，同樣也採保守策略，以1200多坪基地規劃2、3房，坪數25~34坪產品，特別的是，不論2房還是3房，都規劃一層四戶雙梯，與市區2房多拼3梯的規劃，住起來相對舒適。

大漁建設總經理傅學瑋認為：「南大里過去新案供給有限，也是到這幾年開始，才陸續有指標案進場。也因此，在區域房市補漲的條件下，屋齡愈新的建案價格漲幅越明顯，但相較北大里而言，仍是凹陷區。」

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