矽盾南移全面啟動！　「ETtoday房勢前瞻講座」8/7揭高雄如何躍升AI新都心

▲「 ETtoday房勢前瞻講座」第二集將在8月7日晚間7點播出，內容扎實精彩，絕對收穫滿滿。（圖／ETtoday製）

記者項瀚／台北報導

台灣正站在 AI 時代的浪頭上，而這波浪潮不只吹動雙北，也正加速改寫南台灣的產業版圖。從台積電帶頭擴廠、南科聚落持續擴張，到高雄亞灣打造成智慧科技重鎮，南台灣已經不只是傳統製造的基地，更逐步走向高階研發與國際鏈結的戰略前線，「矽盾南移」全面啟動，高雄成為台灣AI產業新引擎，也將躍升台灣最重要的AI新都心。

「 ETtoday房勢前瞻講座」第二集將探討南台灣的「S型科技廊帶」上，哪些區域最有潛力接住這波AI大勢？又會帶動什麼樣的城市發展與房市新局？此外也會進一步探討，科技產業南移以及台積電最先進製程2奈米落腳楠梓背後的戰略意義，並剖析高雄市府的各項超前布局，以及楠梓、橋頭、白埔3大科學園區為何具備成為「南台灣矽谷」的可行性。

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▲「 ETtoday房勢前瞻講座」第二集分析，楠梓、橋頭、白埔3大科學園區為何具備成為「南台灣矽谷」的可行性。（圖／ETtoday資料照）

「 ETtoday房勢前瞻講座」第二集的來賓大有來頭，邀請到淡江大學財務金融系教授聶建中，他長期投入區域經濟發展研究，對城市發展前瞻趨勢有著絕對的精準判斷；另外也特別邀請到國內代銷龍頭海悅機構海宇總經理周世凱，他見證了台灣居住版圖多次遷徙，是最了解城市發展節奏的觀察專家。

2位重量級卡司強強聯手，絕對將給觀眾們最專業豐富的獨家分析，內容扎實精彩，絕對收穫滿滿。「 ETtoday房勢前瞻講座」第二集將在8月7日晚間7點播出，記得鎖定ETtoday新聞雲FB專頁、ETtoday房產雲FB專頁、《雲端最有錢》YT頻道、《ETtoday播吧》。

▲「 ETtoday房勢前瞻講座」第二集將探討南台灣的「S型科技廊帶」上，哪些區域最有潛力接住這波AI大勢。（圖／ETtoday資料照）