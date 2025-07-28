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驚悚！7旬翁身亡水塔　房仲：廣義上算凶宅

▲▼台中水塔男屍。（圖／記者許權毅攝）

▲台中市昨（27日）晚間發生驚悚命案，有位70多歲老翁被發現陳屍在大樓的水塔裡。（圖／記者許權毅攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市昨（27日）晚間發生驚悚命案，有位70多歲老翁被發現陳屍在大樓的水塔裡，警消趕抵將遺體撈出，但全社區住戶已經開始恐慌，不少住戶擔心喝到屍水，雖發生憾事，但在地房仲曝，該社區出入單純，很少釋出，也是當地商圈最早的大樓之一。

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據了解，台中市昨（27日）晚間發生驚悚命案，有位70多歲老翁被發現陳屍在大樓的水塔裡，引起住戶恐慌，該建案分為一、二期，供應套房、3房不同格局產品，也因座落天津商圈核心，是在地認為相對穩健型的社區。

一、二期加起來共計約200戶量體，屋齡30年，位於四期重劃區，也是當地商圈中最早的大樓之一，據住戶透露：「現在大家心情上受到影響，也想不透，這麼大的水塔，怎麼會沒有上鎖，更擔心飲用水中參雜屍水，都已經紛紛買瓶裝水應急，更不敢洗澡。」

觀察社區房價，21世紀不動產資深經理沈政興說：「該社區屬於商圈最早的大樓之一，雖然有套房產品，但該社區出入單純，很少釋出，有釋出也多半由社區內就交易完成，對比現在行情落在23~27萬元單價，相較周邊新大樓仍是相對親民價。」

▲▼台中水塔男屍。（圖／記者許權毅攝）

▲水塔浮屍太驚悚屬社會案件，屬於廣義上的凶宅，未來屋主或房仲買賣時還是得告知。（圖／記者許權毅攝）

實際查詢實價登錄，在去年時該社區小坪數物件才創下單價31萬元的歷史新天價，截至今年成交筆數並不多，均價落在24~28萬元間。

對於房價以及凶宅認定，沈政興表示：「根據內政部定義的凶宅，主要針對屋內發生事件，水塔浮屍位於公設，故整棟在定義上都不符合凶宅定義，但『水塔浮屍』太驚悚，成為社會案件，屬於廣義上的凶宅認定，未來屋主或房仲買賣時還是得告知。」

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關鍵字：台中浮屍命案商圈房價

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