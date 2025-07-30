昔投資客集中楠梓　房仲：仁武較穩「屋主不急賣」

▲受惠台積電設廠，過去房價大漲的高雄市況如何？（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／高雄報導

受惠台積電設廠，過去房價大漲的高雄市況如何？在地房仲表示，過去投資客主要集中在楠梓，仁武買盤一直都以自住剛需為主，在當前房市寒冬中，房價表現也相對穩定，大多賣方都先出租，進一步觀察市況，另外成功出售的賣方價格也僅修正5~10%。

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2022年8月楠梓產業園區舉行動土典禮，當時高雄市政府也首度證實台積電設廠消息，並在同年9月取得建照，帶動高雄楠梓、橋頭、左營、仁武4區房市，價量齊揚。然而，房市經歷一波大多頭後，去年919遇到央行第七波選擇性信用管制，交易量縮，市場進入寒冬，高雄市況變得如何？

東森房屋高雄仁武加盟店副理尤柏翔表示：「過去市場多頭時，投資客大多選擇購入楠梓，使得該區房價漲勢兇猛，現在來看房價已超過仁武區，而過去那段時間仁武買盤仍以自用剛需為主，因此現在遇上房市寒冬，仁武房價比較也相當穩定。」

尤柏翔觀察：「目前仁武區預售房價沒有鬆動下跌，建商代銷頂多以延後推案來因應市場交易量縮，目前成交價已站穩3字頭，據《樂居網》統計，近1年區域預售每坪均價達35.2萬元；中古市場方面，6~7成賣方沒有強烈的立即性售屋動機，大多先以出租觀察市況，另外3~4成賣方也僅微幅下修價格，對比去年房價高點修正約5~10%。」

尤柏翔表示：「仁武具備科技產業利多，以主要的熱門購屋區段來說，開車到台積電僅10分鐘車程，區域人口持續上升，長線仍相當看好，當前中古房價微幅修正，反倒是自住買方進場的好時機。」

▲仁武有3大購屋熱區，分別是八卦、九湖、仁武霞海重劃區。（圖／東森房屋提供）

尤柏翔介紹，仁武有3大購屋熱區，分別是八卦、九湖、仁武霞海重劃區，大樓預售單價差不多，主要落在30~37萬元間。首先，八卦地區位於愛河上游，具河堤、公園綠地條件，環境相當舒適，區內有多個重劃區，有不少別墅產品，以屋齡10年左右的物件來說，單車總價約1500~1800萬元，雙車坪數大一些，總價則在1800~2000萬元左右。

國道另一側的是九湖、仁武霞海重劃區，這2區緊鄰著，並皆鄰近左營高鐵、新光三越商圈，生活機能佳，還有福山明星學區加持，房市指名度也相當高，屋齡5年左右的中古大樓成交單價約28~30萬元，另外也有一些全新車墅產品，以常見的地坪20~25坪、建坪60坪的物件來說，總價落在2000~2500萬元。

▲尤柏翔相當看好高雄仁武區的房市前景。（圖／東森房屋提供）

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