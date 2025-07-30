雙北租屋市場大變天！　新北4大蛋白區竟最貴

▲住宅租金行情大變天，新北4大蛋白區汐止、蘆洲、五股、林口住宅租金中位數登全國之冠。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

住宅租金行情大變天，新北4大蛋白區汐止、蘆洲、五股、林口租金中位數1.5萬元，與內湖、松山並列全台最貴，甚至超越信義區。房仲專家分析，新北蛋白區租屋市場走升，只要有2大原因。

《地產詹哥老實說》EP268／情侶合資買房鬼故事多 律師教戰5大「分手護身符」

[廣告]請繼續往下閱讀...

住商機構觀察內政部統計，全台截至2024年底所有行政區中，全台各行政區不分房屋類型住宅租賃交易中，租金中位數排行前25名都位處雙北，其中新北市汐止、蘆洲、五股、林口中位數達1.5萬元，與內湖、松山並列最高，甚至超越信義區。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示：「自去年底全台買氣陷入觀望，但租賃行情反而逆勢上升，反映區域居住剛性需求仍有待滿足，其中尤以新北市行政區表現最為出色，主要原因有2。」

賴志昶表示：「首先，部分行政區近年受惠於軌道經濟等利多，與北市通勤時間逐漸縮短，如林口即是此例。二是部分區域有鄰近產業園區等優勢，成為上班族群首選，如汐止區有鄰近科技重鎮優勢，區域租屋市場需求大增，進而衝高租金價位。」

賴志昶表示：「隨著新北市行政區生活機能逐漸提升，加上大眾交通工具日漸齊全，普遍租金價位持續走揚，相對北市蛋黃區屋況普遍老舊，難以吸引較注重居住品質的年輕租屋族群，導致雙北租金界線逐漸模糊，甚至不久未來，將出現更多蛋白區租金反超蛋黃區的現象。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「信義區為北市蛋黃區，老舊公寓多，因此觀察實登有不少隔間雅房的出租交易，位於基隆路一段、松隆路、吳興街巷內等處，坪數小、房子舊，租金價碼都在1.4萬元以下，甚至1萬元以內，自然拉低整體租金中位數。」

住商不動產台北五股加盟店長黃威鳴表示：「五股除有鄰近北市優勢，且由於有重劃區議題，租屋市場有不少新成屋供給，支撐區域租金水準，導致租金明顯超越北市舊城區。」

至於蘆洲區，黃威鳴表示：「則因捷運蘆洲線帶動，加上區域機能齊全，成為青年族群首選，市場競爭激烈，也推升租金上揚。」

《地產詹哥老實說》EP268／情侶合資買房鬼故事多 律師教戰5大「分手護身符」