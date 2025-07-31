一次簽10年租約！　「我家牛排」年捧2700萬卡位三民區

記者張雅雲／高雄報導

「牛角燒肉」高雄旗艦店因2023年母公司捲入吸金案熄燈後，空置至今，今年重新開出月租金85萬元招租，短時間內就有新租客進駐，根據實登，月租金高達84萬元，租期10年，租金高達2736萬元。信義房屋專家表示，該區人口陸續進駐也帶動商業發展。

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▲「牛角燒肉」高雄旗艦店因2023年母公司捲入吸金案熄燈後，空置至今，已有新租客承租。（圖／記者張雅雲攝）

高雄發跡的「捷利國際餐飲」，受母集團「五互集團」涉不法吸金案影響，營運出現危機，2023年7月所有門市無預警歇業。之後牛角燒肉由日本總部「東京牛角股份有限公司」收回自營。而當初捷利經營的高雄牛角旗艦店，位於三民區同盟三路，除牛角燒肉外，包括捷果咖啡、樁涮HOT POT等3品牌也曾在此開店，目前均已結束營業。

▲新租客《我家牛排》至7月31日為裝潢期免租金，目前尚未進駐。而該店已在人力銀行徵才。（翻攝自《104人力銀行》）

整棟空置至今約2年，而背後屋主大有來頭，今年初開出每月85萬元招租，謄本顯示，地主為亞洲合板股份有限公司，主要經營進出口合板、加工合板等營業項目，屬於知名的「台南幫」成員之一，該公司從2009年重劃完成後持有至今。

沒想到才重新招租短短幾個月，已有新租客承租，根據租賃實登公布，今年4月該旗艦店以月租金84萬元租出，租期從5月1日至2035年4月30日，一共10年，每3年調整租金，合計10年總租金高達2736萬4046元。

▲中都重劃區靠近美術館特區，具備多項地理優勢。（圖／記者張雅雲攝）

據在地仲介透露，新租客就是「我家牛排」，至7月31日為裝潢期免租金，目前尚未開始裝潢。而該店已在人力銀行徵才，開出多個職缺，開幕時間則未透露。

信義房屋中都店經理施智邦表示，該區屬於中都重劃區，鄰近高雄火車站交通便利，可吸引南北高雄人，加上周邊生活機能完善、靠近美術館特區，具備多項地理優勢。

租賃小檔案 位置 三民區同盟三路 坪數 717.34 坪 租金 84 萬元 前租客 牛角燒肉旗艦店 新租客 我家牛排 屋主 亞洲合板股份有限公司 區域租金行情 店面 800~1200 元/坪

▲租賃小檔案。（ETtoday製表）

近年中都新案陸續完工，人口開始進駐帶動商業發展，該區住宅產品以屋齡5年內的新成屋為主力，吸引許多從美術館區外溢的購屋需求，以5年內大樓為主，單價約落在38~42萬元。

該區目前租金行情，純土地租金約每坪400~600元，整體平均每坪500元左右。若以店面計算，一般行情為每坪800~1200元，大型租賃案價格更高。施智邦說：「對於大型連鎖品牌而言，租金成本必須綜合考量品牌效益、話題性、廣告效應等因素，新租客堪稱搶先插旗的戰略布局。」

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