知名石頭火鍋突全台收店　台中店高租金曝光

▲「拾七石頭火鍋」為輕井澤集團旗下的日式個人火鍋，今日居然無預期通知3店都將營業至8月底。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

「拾七石頭火鍋」為輕井澤集團旗下的日式個人火鍋，今日居然無預期通知3店都將營業至8月底，實際上2016年該店進駐位於崇德路二段的昌平店，還是以當地租賃新高價進駐。信義房屋專家表示，未來北屯區的人口紅利效應大，商圈店面不會太寂寞。

《地產詹哥老實說》EP268／情侶合資買房鬼故事多 律師教戰5大「分手護身符」

[廣告]請繼續往下閱讀...

「拾七石頭火鍋」為輕井澤集團旗下的日式個人火鍋，共有台中永春店、台中昌平店和高雄中山店3間門市，其中以爆炒石頭火鍋、剝皮辣椒燒鍋最有名，結束營業消息曝光，眾多網友到官方粉專不捨表示：「拾七不要收，我們全家都在這邊吃很習慣，尤其是剝皮辣椒鍋超級讚」、「昌平店不是生意很好嗎？怎麼那麼突然」、「那我以後要吃什麼？還我臭臭豆腐鍋」、「剩下你們雙份主餐還cp值這麼高欸，不要走」。

▲2016年進駐的昌平店位於台中11期重劃區崇德路商圈，每坪租金高達3250元。（圖／記者陳筱惠攝）

而據了解，2016年進駐的昌平店，位於11期重劃區崇德路商圈，建物面積約80坪、租金為26萬元，成為該路段實價登錄10年以來第三高價進駐的店家，每坪租金高達3250元，更是實登紀錄中，崇德路二段最高單價租賃交易。

實登並未註記簽約時間，不過回推該租賃案即將屆滿10年，租約到期也可能是原因之一。近期最新租賃案包含同樣是餐飲業以9萬元租金，進駐實際面積約40坪的前展售中心，拆算單價也不過2250元。

信義房屋北屯松竹店經理王宣喻分析：「該建物位於顯眼位置，因為面寬大相對具備廣告優勢，推測未來租金將比10年前價碼再更高一些。」

▲輕井澤「拾七石頭火鍋」全台宣布歇業。（圖／取自拾七石頭火鍋臉書）

王宣喻認為：「『南公益、北崇德』的美食商圈已經發酵，周邊連鎖餐飲進駐將更加積極，勢必帶動整體生活機能升級，加上未來漢神百貨即將開幕，進一步鞏固商圈發展動能。」

《地產詹哥老實說》EP268／情侶合資買房鬼故事多 律師教戰5大「分手護身符」

信義房屋更多相關新聞