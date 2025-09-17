每天都會用！「1電器」竟是高耗電前10名　能源署曝2招省電

▲夏季電價計算方式，是用電量越多，電價越高。（示意圖／記者李毓康攝）

記者王麗琴／綜合報導

夏天用電量大，加上台電每年6月至9月實施夏季電價，導致荷包大失血，因此如何省電可是夏天大作戰之一。對此，經濟部能源署透露，除了冷氣之外，很多人每天使用的「吹風機」也是高功率、高耗能電器，常年穩居家庭用電量前10名，因此建議在吹頭髮前可先用毛巾壓乾至半濕，並梳順頭髮，可有效縮短使用吹風機的時間，達到省電效果。

經濟部能源署在臉書粉專發文表示，在使用吹風機吹頭髮前，可以先用毛巾把頭髮盡量壓乾，再用梳子把頭髮梳開，如此一來可以增加頭髮受風面積，有效縮短使用時間、節省用電；此外，使用吹風機後務必拔除插頭，待機體降溫再收納，避免電器過熱自燃，此外，收納時也應避免纏繞電線，以免損壞或導致電路故障。

另外，能源署也提醒民眾，定期檢查吹風機的入風口是否堆積頭髮、棉絮或灰塵，它們 會影響出風量，導致機體過熱、效率變差。

台電曾於官網指出，使用吹風機時，要避免與其他高耗電家電，插在同一延長線或插座上同時使用，像是烤箱、微波爐、電磁爐等；也不要在浴室或濕度大的地方使用，避免發生觸電危險。

台電強調，購買吹風機時，應選擇經濟部標準檢驗局檢驗合格的商品，未合格商品也許品質不好或沒有安全斷電設計，都有可能發生意外。