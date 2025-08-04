新青安變噩夢貸款縮水百萬　5寶媽：只能吞下違約金

▲首購族小文（化名）即使在交屋前半年就開始接觸銀行，最後仍以賠付違約金收場。



圖文／鏡週刊

2023年8月新青安政策橫空出世，催出房市買氣，民眾漏夜紮營排隊買房，交易量創下11年新高；但短短1年風雲變色，2024年9月央行限貸令開鍘，阻斷熱錢流向房市，讓原本炙熱的市場瞬間急凍，只不過因政策利多上車的民眾卻成了犧牲者。

「光我身邊貸不到款的就好幾個，首購、換屋全部挫嘞等，群裡流傳一句話：接到銀行電話就是出事了，貸款沒過。」37歲5寶媽、小文點開「鄰居群組」搖頭說，群裡都是預售屋下訂戶，現在個個焦頭爛額，「有個換屋的，知道第2間貸款成數不會太高，早有心理準備，沒想到銀行只給3成，他也只好原地放棄，賠好幾百萬元，非常慘烈。」

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原以為努力存到頭期款就有機會一圓買房夢，小文真的沒想到，竟會在貸款這關摔了一大跤。

回顧這場房貸惡夢，小文深吸一口氣，「新青安就像誘餌，把我們這些想買房的人吸引過去，1年後再突然來個限貸令，全部一次ㄏㄡˊ（撈）起來。」前後不過11個月，因新青安「德政」而有機會加速買房圓夢的美麗境界，竟然豬羊變色成噩夢一場，而原本打算開心成家的民眾，似乎成了政策衝突下的犧牲者。

小文夫妻看房多年，2024年2月，兩人終於以總價1,188萬元下訂桃園市蘆竹區30坪預售屋，代銷當下掛保證：「貸款8成沒問題。」且提及有新青安優惠貸款條件，即貸款成數8成、年限40年、利率1.775%、寬限期5年，條件非常誘人。

小文心想，就算最後不符合新青安資格，也能用首購身份承貸，依照當時市場行情，用貸款成數8成、利率2.5%、貸款年限30年來估算，每月本息還款金額將近4萬元，「和老公一起負擔也撐得過去，最主要當時身邊朋友都在看房，加深我買房信念，我們也想逼自己一把，趁這波新青安好康上車圓夢。」

她和代銷談妥付款計畫，即貸款8成（950萬元），簽約金、訂金和交屋款各為109萬元、10萬元和60萬元，她先付了簽約金和訂金共119萬元，且約定在2025年7月交屋前按工程進度，補足餘款。

下訂沒多久，便傳出銀行貸款水位不足，9月19日第七波信用管制（限貸令）開鍘，房市景氣急轉直下；原本預計在2025年7月交屋，建商在2024年12月通知她提前對保，為的就是要卡位銀行新年貸款額度。

小文配合建商合作的土地銀行整批貸款送件，2個月過後，銀行卻通知，貸款成數為成交總價的7成（832萬元）、寬限期1年、利率2.7%，不足的1成價金缺口得自行補足，「一時半刻，我要去哪湊1百多萬元？」她很是頭痛。

她找建商討論延後交屋或公司貸的可能性，卻得到強硬回覆：「借妳錢，不如賣給下個人。」她只好向外尋求協助，沒想到貸款環境比想像中還嚴苛，「申貸門檻變來變去，1個月前和1個月後可能就不一樣，為了搶貸款水位，只能任人宰割；我們只求能貸到8成，所以什麼條件都得接受，只要不違約都好。」

依照預售屋定型化契約，若買方未依約支付價款或辦理交屋手續，賣方可依照契約約定，要求買方支付違約金或解除契約。

小文最擔憂的是，要是交屋前沒有銀行願意給她8成貸款，自己也沒辦法馬上補足100多萬元，就會被建商以違約要求支付違約金或解約，到時候房子沒買成，還可能把已付款全賠掉；小文氣憤地說，我們這些人被建商和銀行夾殺，「要是能隨時拿出百萬元，根本不必買預售屋，房價這麼高，要上車已經不容易，哪來的錢補？銀行貸款水位不足造成的結果，也該由我們負責嗎？」



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