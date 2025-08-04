ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

新青安變噩夢貸款縮水百萬　5寶媽：只能吞下違約金

首購族小文（化名）即使在交屋前半年就開始接觸銀行，最後仍以賠付違約金收場。

▲首購族小文（化名）即使在交屋前半年就開始接觸銀行，最後仍以賠付違約金收場。

圖文／鏡週刊

2023年8月新青安政策橫空出世，催出房市買氣，民眾漏夜紮營排隊買房，交易量創下11年新高；但短短1年風雲變色，2024年9月央行限貸令開鍘，阻斷熱錢流向房市，讓原本炙熱的市場瞬間急凍，只不過因政策利多上車的民眾卻成了犧牲者。

「光我身邊貸不到款的就好幾個，首購、換屋全部挫嘞等，群裡流傳一句話：接到銀行電話就是出事了，貸款沒過。」37歲5寶媽、小文點開「鄰居群組」搖頭說，群裡都是預售屋下訂戶，現在個個焦頭爛額，「有個換屋的，知道第2間貸款成數不會太高，早有心理準備，沒想到銀行只給3成，他也只好原地放棄，賠好幾百萬元，非常慘烈。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原以為努力存到頭期款就有機會一圓買房夢，小文真的沒想到，竟會在貸款這關摔了一大跤。

回顧這場房貸惡夢，小文深吸一口氣，「新青安就像誘餌，把我們這些想買房的人吸引過去，1年後再突然來個限貸令，全部一次ㄏㄡˊ（撈）起來。」前後不過11個月，因新青安「德政」而有機會加速買房圓夢的美麗境界，竟然豬羊變色成噩夢一場，而原本打算開心成家的民眾，似乎成了政策衝突下的犧牲者。

小文夫妻看房多年，2024年2月，兩人終於以總價1,188萬元下訂桃園市蘆竹區30坪預售屋，代銷當下掛保證：「貸款8成沒問題。」且提及有新青安優惠貸款條件，即貸款成數8成、年限40年、利率1.775%、寬限期5年，條件非常誘人。

小文心想，就算最後不符合新青安資格，也能用首購身份承貸，依照當時市場行情，用貸款成數8成、利率2.5%、貸款年限30年來估算，每月本息還款金額將近4萬元，「和老公一起負擔也撐得過去，最主要當時身邊朋友都在看房，加深我買房信念，我們也想逼自己一把，趁這波新青安好康上車圓夢。」

她和代銷談妥付款計畫，即貸款8成（950萬元），簽約金、訂金和交屋款各為109萬元、10萬元和60萬元，她先付了簽約金和訂金共119萬元，且約定在2025年7月交屋前按工程進度，補足餘款。

下訂沒多久，便傳出銀行貸款水位不足，9月19日第七波信用管制（限貸令）開鍘，房市景氣急轉直下；原本預計在2025年7月交屋，建商在2024年12月通知她提前對保，為的就是要卡位銀行新年貸款額度。

小文配合建商合作的土地銀行整批貸款送件，2個月過後，銀行卻通知，貸款成數為成交總價的7成（832萬元）、寬限期1年、利率2.7%，不足的1成價金缺口得自行補足，「一時半刻，我要去哪湊1百多萬元？」她很是頭痛。

她找建商討論延後交屋或公司貸的可能性，卻得到強硬回覆：「借妳錢，不如賣給下個人。」她只好向外尋求協助，沒想到貸款環境比想像中還嚴苛，「申貸門檻變來變去，1個月前和1個月後可能就不一樣，為了搶貸款水位，只能任人宰割；我們只求能貸到8成，所以什麼條件都得接受，只要不違約都好。」

依照預售屋定型化契約，若買方未依約支付價款或辦理交屋手續，賣方可依照契約約定，要求買方支付違約金或解除契約。

小文最擔憂的是，要是交屋前沒有銀行願意給她8成貸款，自己也沒辦法馬上補足100多萬元，就會被建商以違約要求支付違約金或解約，到時候房子沒買成，還可能把已付款全賠掉；小文氣憤地說，我們這些人被建商和銀行夾殺，「要是能隨時拿出百萬元，根本不必買預售屋，房價這麼高，要上車已經不容易，哪來的錢補？銀行貸款水位不足造成的結果，也該由我們負責嗎？」


更多鏡週刊報導
限貸令亂象2／銀行趁亂打劫？　首購族爆：有條件放貸成潛規則
限貸令亂象3／限貸令引爆建商金流危機　專家示警：爛尾樓恐掀骨牌效應
限貸令亂象4／預售屋解約潮席捲全台　消基會：多數家庭形同斷頭

關鍵字：鏡週刊新青安房貸房產雲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

比A4紙還小！0.0275坪土地拍出破紀錄成交價　得標者215元買到

韓國春川市近日出現一起極為罕見的土地拍賣案：一筆面積僅0.091平方公尺（約0.0275坪）的土地，於7月28日在春川地方法院（춘천지방법원）進行拍賣，起標價格為5,670韓元（折合新台幣約122.3元），最終由一名投標者以1萬韓元（折合新台幣約215.8元）得標。這塊土地的大小約為邊長30公分的小正方形，比一張A4紙還小，是11人共有的1平方公尺土地中的一小部分。而這筆拍賣同時刷新韓國拍賣史上「面積最小」、「估價最低」與「成交價最低」三項紀錄，引起廣泛關注。

3小時前

實測租屋不再霧煞煞　北市31所院校「租金地圖」上線

再過1個月就要迎來大學開學季，許多新生們也開始準備找尋租屋。台北市地政局推出「大專院校租金地圖」，以31所大專院校為中心，整理周圍1公里的租金資訊，記者實際測試，認為對於一個北漂、或是對校園區域不熟悉的新生來說，有很大的幫助。

3小時前

快訊／「海線3建案還再蓋」合總建設傳財務危機　中市府回應了

台中海線地區建商合總建設股份有限公司及其關係企業全勝建構營造股份有限公司傳出疑似資金周轉不靈跳票支付工程款情事，市府法制局指出，消保官與地政局正聯絡建商說明現況，並接洽預售屋建案的連帶擔保廠商瞭解相關因應機制。

3小時前

購屋族3月買千萬宅　5月同棟便宜200萬「心碎想解約」

房市買氣冷，房價陸續出現下修，有網友自曝3月購入1間4年屋，成交價1036萬元，已付60萬元簽約金，不料看到同棟5月實登後，認為自己買貴200萬元，心都涼了半截，忍不住上網問是否該直接解約？信義房屋專家提醒，解約除了簽約金還有其他隱形成本需考慮。

4小時前

3人湊1億買竹科金山街套房　前任包租公喜賺2440萬

竹科旁的「套房區」金山街出現整棟1億700萬元交易，3位新竹在地人合資買下36間套房，該棟物件在12年前以8260萬元交易，前屋主帳面獲利2440萬元。在地房仲表示，竹科不是所有人都高收入，尤其在房價高漲下，小單位套房需求強，以本次交易物件來說，投報率可達4%，相當不錯。

4小時前

台中建商3案停工　預售屋「同業互保」再惹議

位於台中海線地區小有名氣的合總建設，爆出資金周轉不靈，以全勝建構營造公司發函給協力廠商，旗下目前3案全數停工，不過仔細觀察，該公司對預售屋消費者的履約保證機制，皆為「同業互保」，業內人士說，這最糟的情況就是消費者權益受損。

4小時前

住海邊活較久？新研究曝：平均壽命多1年　「住這裡」反折壽

國外1項最新研究顯示，居住在海洋附近可能有助於延長壽命，但這項好處似乎不適用於住在湖泊或河流旁的城市居民。據悉，該研究由美國俄亥俄州立大學進行，分析了全美超過6萬6,000個人口普查區的資料，並已刊登於《環境研究》（Environmental Research）期刊。

6小時前

矽盾南移全面啟動！　「ETtoday房勢前瞻講座」8/7揭高雄如何躍升AI新都心

台灣正站在 AI 時代的浪頭上，而這波浪潮不只吹動雙北，也正加速改寫南台灣的產業版圖。從台積電帶頭擴廠、南科聚落持續擴張，到高雄亞灣打造成智慧科技重鎮，南台灣已經不只是傳統製造的基地，更逐步走向高階研發與國際鏈結的戰略前線，「矽盾南移」全面啟動，高雄成為台灣AI產業新引擎，也將躍升台灣最重要的AI新都心。

7小時前

預售屋解約風暴席捲全台　消基會：多數家庭形同斷頭

銀行貸款水位不足，申貸條件門檻提高，貸不了款的民眾飽受煎熬。消基會示警，台灣預售屋市場正面臨一場前所未有的風暴，那就是，消費者承受賠付鉅額違約金與合約法律責任的雙重打擊；此外，面對龐大退戶潮，也可能造成建商資金斷鏈，對市場衝擊又多一層。

7小時前

台中知名建商爆全面停工　下游廠商證實被跳票

位於海線地區小有名氣的合總建設，爆出資金周轉不靈，以全勝建構營造公司發函給協力廠商，期盼協力廠商等待3個月調度資金，信件一發引起廣大討論，甚至有預售屋已購客醞釀退戶。實際聯繫到下游廠商，對方證實已被跳票。

7小時前

江坤宇又是你！　被戴佩妮指定接唱

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

新青安變噩夢貸款縮水百萬　5寶..

台中知名建商爆全面停工　下游廠..

台中知名建商驚爆財務危機！緊急..

預售屋解約風暴席捲全台　消基會..

台中建商3案停工　預售屋「同業..

新研究：住海邊平均壽命多1年　..

地主持有37年就是不賣！　七期..

2+1房和3房差在哪？內行解答..

3人湊1億買竹科金山街套房　前..

銀行趁亂打劫？　首購族爆：有條..

ETtoday房產雲

最新新聞more

比A4紙還小！0.0275坪土..

實測租屋不再霧煞煞　北市31所..

合總建設傳財務危機　中市府回應..

購屋族3月買千萬宅　5月同棟便..

3人湊1億買竹科金山街套房　前..

台中建商3案停工　預售屋「同業..

新研究：住海邊平均壽命多1年　..

矽盾南移全面啟動！　「ETto..

預售屋解約風暴席捲全台　消基會..

台中知名建商爆全面停工　下游廠..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366