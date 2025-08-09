橋科效應旺！燕巢衝4字頭　在地曝：蛋白區房貸剩7成

▲台積電高雄P1廠已進入量產階段，旁邊的橋科進度也深受外界矚目，帶動具橋科議題的燕巢房價高飛。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電高雄P1廠已進入量產階段，旁邊的橋科進度深受外界矚目，帶動具橋科議題的燕巢房價高飛，去年預售最高價曾創下39.6萬元，成燕巢房價天花板，驚呆在地人，專家提醒，目前產業效應未發酵，又屬相對蛋白區，銀行也看得比較保守，首購貸款成數約在7成。

橋頭科學園區2期工程計畫範圍位於燕巢區、橋頭區，面積262公頃，分為產業用地、住商區，包括鴻海集團與裕隆集團合資設立鴻華先進也進駐燕巢，打造電動車生產基地及自駕車測試場域，陸續吸引不少置產客卡位。

根據實價登錄統計，近3年燕巢預售房價已出現2成漲幅，從2023年均價27.5萬元，漲到今年均價已達33.6萬元，甚至去年9月曾有預售案頂樓，成交價達39.6萬元，創下區域新高，連在地人都驚呼「不可能」。

▲前高雄縣長楊秋興在燕巢推案，他表示，目前區域買氣以自住型首購客為主。（圖／記者張雅雲攝）

立永國際實業處長劉于銓表示，橋頭科學園區尚未完工，產業效應尚未正式發酵，但區域內已有主打橋科第一排的「鳳凰橋科ONE」等指標案陸續推出，均價35萬元。

燕巢地區目前推案量相對稀少，市場以華廈、大樓產品為主，受信用管制影響，加上短期內產業效應尚未完全顯現，目前區域買氣以自住型首購客為主，買氣回歸市中心。

年份 成交量 均價(萬/坪) 2022 39件 27.5 2023 138件 31.1 2024 14件 33.6

▲燕巢近年預售價量。資料來源：《高雄實價網》。（ETtoday製表）

劉于銓表示，銷售中透天案「宏森喜燕」，地坪約20坪、建坪約50坪，總價約2100萬元，華廈案「藏逸11期」，近期成交價落在31~32萬元。成屋大樓案「御景」開價30~35萬元，即將公開，已有約百組自住客預約看屋。

在地代銷提醒，前幾年高雄受台積效應影響，投資、置產客多，房價衝得太快，燕巢又屬相對蛋白區，因此銀行放貸也看得比較保守，即使是首購，貸款成數約在7成左右，購屋族自備款比例也須提高。

