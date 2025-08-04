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【廣編】「上順麗」航城之心　公園首排國際輕奢精品宅

▲▼上順麗,上順建築,元達建設,桃園,航空城,微笑建築。（圖／業者提供）

▲由上順建築、元達建設精工打造的「上順麗」正式公開。

圖、文／富比士提供

坐擁桃園航空城最核心地段，大園客運園區以無可取代的地理優勢，躍升為國門首席生活圈。鄰近機場捷運A15站，直達桃園國際機場與雙北核心，迅速串聯國道二號、台61西濱快速道路，構築立體交通樞紐。不論國內通勤或國際出差，全面掌握極速效率，完美滿足航空產業菁英與國際專才的生活所需。

桃園航空城以打造智慧城市為藍圖，規劃六大產業專區：雲端科技、智慧車輛、國際物流、生技醫療、航空輔助、綠能發展，攜手桃園機場與周邊重點開發，開啟宜居宜業的嶄新未來，引領全台經濟升級的下一波動能。教育資源同步進化，未來將坐擁「航科國小（預定）」與「大園國中」雙語學區，結合綠意自然與國際視野，讓孩子快樂學習、從容成長。完善學區規劃，貼心減輕家長接送負擔，是家庭首購族群的首選之地。

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本案規劃19-26坪兩房，34坪頂樓三房稀有露台戶，友善全齡設計，嚴選國際精品建材，大信防水加持，建設公司提供十年防水保固，由上順建築 元達建設精工打造「微笑建築」，讓生活從細節開始質感升級。無論是首購成家、換屋升級，或是講究生活品味與機能便利的空勤菁英，皆能在此找到理想居所。

接待會館：桃園市大園區園科路・航科路口
禮賓專線：03-3855000
建築開發：上順建築 元達建設
企劃行銷：築森行銷

關鍵字：上順麗上順建築元達建設桃園航空城微笑建築

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