ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「頂禾園」10年餘屋終於脫手　豪客砸2.8億當余文樂鄰居

記者項瀚／台北報導

中正區頂級豪宅「頂禾園」暌違4年再現交易，在地豪客砸2.8億元無貸款買進5樓，當港星余文樂鄰居。值得關注的是，本次5樓戶交易買方以無貸款購入，財力驚人，另外該戶為建商擺了10年的餘屋。

《地產詹哥老實說》EP268／情侶合資買房鬼故事多　律師教戰5大「分手護身符」

▲▼ 頂禾園 。（圖／記者項瀚攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中正區頂級豪宅「頂禾園」5樓戶以2.89億元無貸款交易。（圖／記者項瀚攝）

中正區頂級豪宅「頂禾園」由頂新集團打造，知名住戶除頂新自家人，還有港星余文樂。該社區顯少出現交易，最新實價揭露，5樓戶以2億8880萬元交易，權狀216坪，拆算單價179.6萬元。

經查謄本，買方為2位黃姓自然人，戶籍登記在中正區，本次交易以無貸款買進，財力驚人。值得關注的是，該戶賣方為頂禾開發，也就是說為頂新擺了10年的餘屋。

中信房屋南門加盟店經理曾煥凱表示，「頂禾園」位於臨沂街，屬於北臨沂範圍，是整條臨沂街環境最好的，並鄰近忠孝新生站，雖不是傳統的豪宅聚落，但仍屬北市蛋黃區，周圍有不少早期的名宅例如「臨沂雙璽」、「臨沂鴻禧」等等。

曾煥凱指出，「頂禾園」規劃地上20層，「社區前排退縮深，並採一層一戶，隱私性極佳，是中正區相當頂級的社區，剛推出時建商就對價格頗堅持，也難怪頂新自家人曾出手購入，在當時頗有定錨意味，本次交易的5樓戶也是放到現在，價格合適才出售。」

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲「頂禾園」成交紀錄整理。（表／記者項瀚製）

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，「頂禾園」上一回交易是在2021年，13樓戶成交單價180萬元，同年11樓戶成交單價則為170萬元，而本次5樓戶樓層較低，成交單價卻達180萬元，顯示行情走升。

賴志昶進一步表示：「雖然從2021年到現在，整體房價上漲不少，但北市高總價豪宅漲幅相對和緩，加上政策對高價宅不友善，還有關稅帶來的景氣隱憂，高資產客相對保守，在這樣的環境下，頂禾園仍能以每坪180萬元交易算是還不錯的價碼。」

賴志昶補充：「本次交易買方以無貸款購入，財力雄厚，觀察現在台北市的豪宅市場仍有在動，但買方大多都是現金族，有一定的自住需求或是大量資金希望找個相對保值的停泊處。」

《地產詹哥老實說》EP268／情侶合資買房鬼故事多　律師教戰5大「分手護身符」

關鍵字：中正區豪宅頂禾園臨沂街中信房屋大家房屋余文樂頂新

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

放棄年租360萬　「冒煙的喬」房東開2.5億賣金雞母

鹽埕區是高雄知名觀光景點，知名連鎖餐廳「冒煙的喬」五福店位於鹽埕區，主打美墨料理，開店多年，深受觀光客、在地人喜愛，近期永久停業，不少老顧客都相當震驚，舊址房東開出2.5億元出售，成為目前鹽埕最貴待售店面。

2小時前

「頂禾園」10年餘屋終於脫手　豪客砸2.8億當余文樂鄰居

中正區頂級豪宅「頂禾園」暌違4年再現交易，在地豪客砸2.8億元無貸款買進5樓，當港星余文樂鄰居。值得關注的是，本次5樓戶交易買方以無貸款購入，財力驚人，另外該戶為建商擺了10年的餘屋。

3小時前

董娘卡位！　「高雄土地婆」7億入手燕巢4000坪路地

京城集團董娘再出手獵地，根據實登，燕巢有4000坪道路用地，包含15筆地號，6月以7億元成交，換算單價為17萬元，甚至比一般住宅用地還高。買方為蔡姓自然人，據查，為京城集團董事長蔡天贊老婆蔡薛美雲。

3小時前

桃園淪「空屋熱區」　中壢1.8萬宅總數最多、龜山增加最多

高雄市為七都中空屋（低度用電住宅）增加最多的縣市，進一步觀察全台各行政區，空屋增加最多的是龜山區，年增1888宅，而總空屋數最多的行政區也在桃園，中壢區達1.8萬宅。

4小時前

複製首爾「最有錢街道」模式　新北市1條路具成長潛力

國際城市中的一條關鍵主幹道，往往成為其政經重心。以首爾的乙支路為例，從過去的古城牆外圍小道，隨著政府遷入市政廳、中央銀行與大型金融機構進駐，發展成如今首爾「最有錢的街道」之一。不少開發商以此做為借鏡，映照出一套可被複製的CBD成長脈絡。

5小時前

出國人次狂飆逼750萬　3大航空城房市詢問度增

根據交通部觀光署最新統計，1至5月國人出國人次已逼近750萬大關，反映出國際旅遊需求強勢回溫。隨著北、中、南3大國際機場陸續展開擴建工程，航空城經濟效應持續發酵，帶動周邊區域快速發展。

6小時前

桃園大溪「妒夫殺妻」凶宅出售！　網友看完嚇呆：真的凶

桃園大溪一間45年屋齡的透天厝因去年發生「妒夫殺妻案」成了凶宅，近日被房仲放上網路以420萬出售，卻引發網友熱烈討論。有人直呼屋況「慘烈」，連價格都「比凶殺還凶」。

11小時前

台中知名建商爆停工　內政部公布掌握「4案」

台中一間營造廠因與建商資金周轉困難，爆發停工事件，對此，內政部表示，現已掌握該建商於台中市有3處銷售興建中之預售屋建案，其履約擔保方式均採同業連帶擔保，另有雲林縣1處建案，已取得使用執照，現正辦理移轉過戶登記中。

15小時前

獨／週轉不靈3案停工　建商：需要時間力拼復工

位於台中海線地區的合總建設，爆出資金周轉不靈，旗下龍井區、沙鹿區共計3案全面停工，不過就在事件鬧得沸沸揚揚之餘，合總建設一張對已售預售屋客戶聲明也曝光，表示「建案後續將由原班施工團隊配合新的營建執行單位，持續完成各階段工作」。

22小時前

營建股逆勢強彈2天　分析師：關稅氣氛促股價補漲

台灣暫時性關稅落在20%，雖然政府強調是「暫時的」，但台股仍連2天下跌。不過，營建類股卻逆勢連漲2天，今（4日）更大漲1.3%。分析師表示，營建是內需產業，不是關稅直接性影響，加上台幣升值趨勢，有利營建產業，資金也開始流入營建股，開始補漲。

22小時前

媽媽回家看到貓貓超不爽 養一段時間直接變領養人XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

新青安變噩夢貸款縮水百萬　5寶..

台中知名建商爆全面停工　下游廠..

預售屋解約風暴席捲全台　消基會..

桃園大溪「妒夫殺妻」凶宅出售！..

3人湊1億買竹科金山街套房　前..

新研究：住海邊平均壽命多1年　..

台中建商3案停工　預售屋「同業..

台中知名建商爆停工　內政部公布..

獨／週轉不靈3案停工　建商：需..

台南17億土地標售風向變了　專..

ETtoday房產雲

最新新聞more

放棄年租360萬　「冒煙的喬」..

「頂禾園」10年餘屋終於脫手　..

董娘卡位！　「高雄土地婆」7億..

桃園淪「空屋熱區」　中壢1.8..

複製首爾「最有錢街道」模式　新..

出國人次狂飆逼750萬　3大航..

桃園大溪「妒夫殺妻」凶宅出售！..

台中知名建商爆停工　內政部公布..

獨／週轉不靈3案停工　建商：需..

營建股逆勢強彈2天　分析師：關..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366