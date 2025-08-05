「頂禾園」10年餘屋終於脫手　豪客砸2.8億當余文樂鄰居

記者項瀚／台北報導

中正區頂級豪宅「頂禾園」暌違4年再現交易，在地豪客砸2.8億元無貸款買進5樓，當港星余文樂鄰居。值得關注的是，本次5樓戶交易買方以無貸款購入，財力驚人，另外該戶為建商擺了10年的餘屋。

《地產詹哥老實說》EP268／情侶合資買房鬼故事多 律師教戰5大「分手護身符」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中正區頂級豪宅「頂禾園」5樓戶以2.89億元無貸款交易。（圖／記者項瀚攝）

中正區頂級豪宅「頂禾園」由頂新集團打造，知名住戶除頂新自家人，還有港星余文樂。該社區顯少出現交易，最新實價揭露，5樓戶以2億8880萬元交易，權狀216坪，拆算單價179.6萬元。

經查謄本，買方為2位黃姓自然人，戶籍登記在中正區，本次交易以無貸款買進，財力驚人。值得關注的是，該戶賣方為頂禾開發，也就是說為頂新擺了10年的餘屋。

中信房屋南門加盟店經理曾煥凱表示，「頂禾園」位於臨沂街，屬於北臨沂範圍，是整條臨沂街環境最好的，並鄰近忠孝新生站，雖不是傳統的豪宅聚落，但仍屬北市蛋黃區，周圍有不少早期的名宅例如「臨沂雙璽」、「臨沂鴻禧」等等。

曾煥凱指出，「頂禾園」規劃地上20層，「社區前排退縮深，並採一層一戶，隱私性極佳，是中正區相當頂級的社區，剛推出時建商就對價格頗堅持，也難怪頂新自家人曾出手購入，在當時頗有定錨意味，本次交易的5樓戶也是放到現在，價格合適才出售。」

▲「頂禾園」成交紀錄整理。（表／記者項瀚製）

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，「頂禾園」上一回交易是在2021年，13樓戶成交單價180萬元，同年11樓戶成交單價則為170萬元，而本次5樓戶樓層較低，成交單價卻達180萬元，顯示行情走升。

賴志昶進一步表示：「雖然從2021年到現在，整體房價上漲不少，但北市高總價豪宅漲幅相對和緩，加上政策對高價宅不友善，還有關稅帶來的景氣隱憂，高資產客相對保守，在這樣的環境下，頂禾園仍能以每坪180萬元交易算是還不錯的價碼。」

賴志昶補充：「本次交易買方以無貸款購入，財力雄厚，觀察現在台北市的豪宅市場仍有在動，但買方大多都是現金族，有一定的自住需求或是大量資金希望找個相對保值的停泊處。」

《地產詹哥老實說》EP268／情侶合資買房鬼故事多 律師教戰5大「分手護身符」