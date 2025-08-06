知名廣播電台負責人斥6.7億　買養蚊10年老廠房

記者張雅雲／高雄報導

近年來高雄房價逐年攀升，土地價值也一飛衝天，根據實登，北高雄義享時尚廣場附近閒置10年的廠房，原屋主曾開出10億元待售，3月以6.7億元成交，最終持有12年大賺2.8億元出場，專家表示，該區雖為乙工用地，但地段精華，新買家搶先插旗意味濃。

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▲北高雄義享時尚廣場附近的閒置廠房，原屋主曾開出10億元待售，3月以6.7億元成交。（圖／記者張雅雲攝）

該廠房位於三民區灣興街，根據《Google Maps》街景顯示，空置起碼10年。根據實登，今年3月出現轉手交易，該廠房為地上1樓透天，地坪1447.58坪、建坪532.3坪，屋齡59年，以6億7032.6萬元成交，土地使用分區為乙種工業區。換算單坪地價為46.3萬元。

賣家為許姓與蕭姓2位自然人，據查，新買家為燕威股份有限公司，根據《台灣公司網》顯示，負責人朱莉大有來頭，同樣是石川傳播、下港之聲、阿里山賓館等公司負責人。

▲自由路商家林立，商業機能發達，附近還有同盟公園、愛河、義享時尚廣場、高醫等，屬於北高蛋黃區。（圖／記者張雅雲攝）

根據實登顯示，賣家2013年以3億8391萬元入手，在地仲介透露，該廠房4年前就曾釋出求售，當時開價達10億5957萬元，經過多年待價而沽後成交，換算賣家持有12年獲利2億8642萬元離場，漲幅達74%。

住商不動產高雄愛河之星加盟店店長張晉源表示，該地位於自由路、灣興街，自由路商家林立，商業機能發達，也是貫穿高雄主要幹道，南來北往相當便利，附近還有同盟公園、愛河、義享時尚廣場、高醫等，屬於北高蛋黃區。

交易日期 總價(萬元) 地價(萬元/坪) 總面積(坪) 屋齡 交易標的 2025/03/07 6億7032.6 46.3 532.3 59 1土、1建 2013/07/30 3億8390.5 26.45 532.3 47 1土、1建

▲該廠房實登歷次轉移明細。（ETtoday製表）

張晉源表示，該區為都市計畫內工業區，工業地依臨路條件不同，附近成交行情落在40萬元上下，此次交易價格雖然超出一般行情，但考量到這塊土地面積較大且方正完整，在區域內已難以找到類似條件的大面積土地，具有稀缺性價值。

雖然地段優越，位於市中心精華區域，張晉源說：「但目前進行土地變更的可能性不大，主要原因是附近仍有許多工廠，且整體都市計畫以工業用途為主，只能自用或先收租，新買家先插旗卡位的意味濃厚。」

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