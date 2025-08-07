ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

府中家樂福熄燈1年　小北百貨砸1.7億頂上接手

記者項瀚／台北報導

經營14年的板橋府中「家樂福」在2024年初歇業，引發熱議。過了1年多，「小北百貨」以每月68萬元租下，目前正裝修中，租約簽20年，加上調漲機制總租金達1.7億元。本次小北承租的面積比過去家樂福小，專家分析，房東的店面切割術是聰明的做法。

《地產詹哥老實說》EP269／拒貸的理由都是假的？　內行揭銀行「潛規則」

▲▼ 板橋府中 。（圖／記者項瀚攝）

▲板橋府中「家樂福」撤出1年多，店面由「小北百貨」以每月68萬元租下，租約簽20年。（圖／記者項瀚攝）

經營14年的板橋府中「家樂福」在2023年底突宣布歇業，令在地人不可置信，躍上多家媒體版面。當時家樂福表示：「歇業原因是租約到期。」

府中「家樂福」撤出約1年多時間，找到新租客了，「小北百貨」月砸68萬元、每年816萬元承租，面積顯示212坪，換算單價約3200元。

值得關注的是，小北一租就是簽20年，具租金調漲機制，到了第17~20年月租上漲為74萬元、年租888萬元。以20年來計算，小北一共要支付約1億7200萬元租金。

▲▼ 。（圖／翻攝自Google Maps）

▲板橋府中「家樂福」過去承租的面積比現在的小北百貨要大。（圖／翻攝自Google Maps）

本次小北百貨承租地址、店面入口雖與當時家樂福一樣，但根據Google Maps街景顯示，本次承租面積較小，也就是說房東宏燁建設部分原本打通的店面空間，再隔出來其他小單位店面招租，且現場張貼了工務局變更使用執照暨室內裝修（分間牆、天花板）告示。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄表示：「該店面鄰近南亞夜市、府中捷運站約6~8分鐘，還有不少社區人口，店面效益不錯，小北有意承租，還是一次簽20年，房東自然不會放過這個機會，另外其他切割出來的小單位店面，相信在招租上也不會太困難。」

丁玟甄表示：「在店面市場租客付租能力有限的情況下，房東彈性切割空間分租，實務上並不罕見，不僅能順利招租，也能創造出更大租金效益。」

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示：「該區雖然人潮不少，但開設家樂福有一些抗性，首先是該店面不符合家樂福大型獨立商場經營策略，消費者前往家樂福大多開車，該區停車位數量不足並與大樓其他住戶混同也是硬傷之一，可能是這些原因導致租約到期後撤出。」

邱鼎峯接著表示：「以該店面來說，開設小北百貨更為合適，其屬於社區型輕民生用品量販。」至於租金加碼方面，他表示：「該租約內含管理費，且因前手家樂福量販店在建物的消防、逃生設施均符合法令，新進的小北百貨可以減少法令檢討的時間及成本，如有搭配免租期，租金單價3200元並不算太高。」

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲小北百貨在府中路簽下20年租約，累計20年總租金約達1.7億元。（表／記者項瀚製）

關鍵字：府中家樂福小北百貨租金撤出板橋第一太平戴維斯丁玟甄顥天國際邱鼎峯

