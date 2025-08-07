府中家樂福熄燈1年　小北百貨砸1.7億頂上接手

記者項瀚／台北報導

經營14年的板橋府中「家樂福」在2024年初歇業，引發熱議。過了1年多，「小北百貨」以每月68萬元租下，目前正裝修中，租約簽20年，加上調漲機制總租金達1.7億元。本次小北承租的面積比過去家樂福小，專家分析，房東的店面切割術是聰明的做法。

《地產詹哥老實說》EP269／拒貸的理由都是假的？ 內行揭銀行「潛規則」

▲板橋府中「家樂福」撤出1年多，店面由「小北百貨」以每月68萬元租下，租約簽20年。（圖／記者項瀚攝）

經營14年的板橋府中「家樂福」在2023年底突宣布歇業，令在地人不可置信，躍上多家媒體版面。當時家樂福表示：「歇業原因是租約到期。」

府中「家樂福」撤出約1年多時間，找到新租客了，「小北百貨」月砸68萬元、每年816萬元承租，面積顯示212坪，換算單價約3200元。

值得關注的是，小北一租就是簽20年，具租金調漲機制，到了第17~20年月租上漲為74萬元、年租888萬元。以20年來計算，小北一共要支付約1億7200萬元租金。

▲板橋府中「家樂福」過去承租的面積比現在的小北百貨要大。（圖／翻攝自Google Maps）

本次小北百貨承租地址、店面入口雖與當時家樂福一樣，但根據Google Maps街景顯示，本次承租面積較小，也就是說房東宏燁建設部分原本打通的店面空間，再隔出來其他小單位店面招租，且現場張貼了工務局變更使用執照暨室內裝修（分間牆、天花板）告示。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄表示：「該店面鄰近南亞夜市、府中捷運站約6~8分鐘，還有不少社區人口，店面效益不錯，小北有意承租，還是一次簽20年，房東自然不會放過這個機會，另外其他切割出來的小單位店面，相信在招租上也不會太困難。」

丁玟甄表示：「在店面市場租客付租能力有限的情況下，房東彈性切割空間分租，實務上並不罕見，不僅能順利招租，也能創造出更大租金效益。」

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示：「該區雖然人潮不少，但開設家樂福有一些抗性，首先是該店面不符合家樂福大型獨立商場經營策略，消費者前往家樂福大多開車，該區停車位數量不足並與大樓其他住戶混同也是硬傷之一，可能是這些原因導致租約到期後撤出。」

邱鼎峯接著表示：「以該店面來說，開設小北百貨更為合適，其屬於社區型輕民生用品量販。」至於租金加碼方面，他表示：「該租約內含管理費，且因前手家樂福量販店在建物的消防、逃生設施均符合法令，新進的小北百貨可以減少法令檢討的時間及成本，如有搭配免租期，租金單價3200元並不算太高。」

▲小北百貨在府中路簽下20年租約，累計20年總租金約達1.7億元。（表／記者項瀚製）

