租屋族開霸王條件！全屋冷氣、水電AA、不簽約　房仲：不如買房

▲租屋族提出多項條件，讓房仲忍不住直呼「不如直接買房吧」。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一名房仲業者在臉書公開租屋族開出的「霸王條件」，包括全屋所有房間都要安裝冷氣，水電費數字若超過一定金額，屋主必須分擔一半費用，不簽租賃合約，且房租每月須保持在1000令吉（約新台幣7537元），讓房仲忍不住直呼「你不如直接買房吧」。

星洲網報導，這名房仲公開此人在看房子之前的租屋需求截圖，先是提出5大要求：

1.由於現在天氣太熱，屋主必須在所有房間安裝冷氣。

2.若水電費超過200令吉（約新台幣1500元），屋主必須分擔一半費用。

3.把房子重新粉刷成白色。

4.因為經常煮飯，屋主要提供足夠廚房用具及櫥櫃。

5.不允許屋主收水電費押金，若對方堅持要這筆錢，要求更改租約戶名字。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了上述5點要求，這名租屋族也表示，因為不想被合約綁住，所以不簽租賃合約，房租每月要保持在1000令吉。對此，房仲業者稱，「我建議你不如買房子，我可以幫忙」，但此人答覆不想買房子，因為買不起。

此文一出引發不少網友熱議，有人認為，要屋主共同分擔水電費用是不可思議的要求，或是去住旅館飯店，保證有冷氣且不用付水電費用。

▼這名租屋族要求不簽租賃合約，且房租必須保持在1000令吉。（圖／翻攝自星洲網）