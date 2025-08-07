脫北潮加速！3.3萬人出走台北　最大贏家是新北市

▲台北市遷出高達3.3萬人，可以塞滿3座小巨蛋。（圖／記者李毓康攝）

記者項瀚／綜合報導

觀察七都上半年遷出、遷入人口狀況，僅台北市、新竹市為淨遷出的。其中台北市遷出高達3.3萬人，可以塞滿3座小巨蛋。房仲表示，台北市房價高，仍是淨遷出的主要原因。

內政部資料統計全台2025年上半年遷出、遷入人口狀況，台北市今年上半年共遷出9.3萬人，但僅約6萬人遷入，整體淨遷出人口共達3.3萬名，為全台各縣市中，淨遷出人口最多的縣市，以小巨蛋演唱會座席約1.1萬座為例，北市上半年淨遷出人數約可塞滿3座小巨蛋。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示：「房價是人口遷移的重要因素之一，加諸北部縣市有交通建設帶動，更加速『脫北者』流動趨勢。」

賴志昶進一步指出：「約3.6萬名北市遷出人口是移往新北市、約7千人移往桃園市，顯示在新北捷運、桃園機場捷運等交通建設串聯下，加上政府日前推出TPASS等政策，加速北市人口遷移速度。」

另一方面就是房價，賴志昶表示：「北市上半年平均新案房價已達每坪121.4萬元，剛需族群負擔不起如此高昂價位，僅能往外縣市移動。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德補充：「台北市空置率低，沒有太多重劃區供給，雖然可能小孩成家多沿著捷運往新北跑，但資產階級的換屋行為還是有利房價支撐，不過的確從疫情以來，台北市的房價漲幅明顯落後低基期有科學業投資的區域。」

▲七都上半年淨遷入統計。（單位：人）（圖／住商提供）

另觀察統計，新竹市上半年遷出約1.2萬人，同時有約1.1萬人遷入，淨遷出約1113人，為七大都會區中，罕見出現淨遷入人口為負數的縣市。

賴志昶表示：「新竹市房價自疫情後持續高漲，目前新案每坪均價已近6字頭，並有部分新案與中古社區已成交達8字頭以上，加上開發日益飽和，市場供給稀缺，令不少追求大空間的竹科客群，願以通勤時間換取居住空間，進而移居新竹縣甚至苗栗縣等區域。」

