台股重回2.4萬點　營建類股脫鉤大盤跌3成

▲▼美國總統川普8月1日公布對等關稅新稅率，台灣稅率為20%。台股今早開盤後大跌，之後跌幅收斂。股票,股市,投資,證券交易,證交稅,經濟,台股,大盤,市場信心,護盤,理財,投資,護盤,產業衝擊。（圖／記者李毓康攝）

▲台股站上2萬4千點，營建類股指數目前仍比3月底關稅戰爆發前下跌約11%，更較2023年第三季房貸政策收緊前的高點，大幅修正超過3成。（圖／記者李毓康攝）

記者陳筱惠／台中報導

隨著關稅議題逐漸明朗，加上科技股持續領漲，台股近日再度回升至2萬4千點的高等水位，較先前低點反彈逾6千點，投資人資產普遍回穩。然而，市場呈現「兩樣情」，信義房屋專家表示，營建類股表現明顯落後，至今仍未脫離陰霾。

根據統計，營建類股指數目前仍比3月底關稅戰爆發前下跌約11%，更較2023年第三季房貸政策收緊前的高點，大幅修正超過3成。相較大盤已收復全部跌幅，營建族群顯得格外疲弱。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析：「新青安房貸上路初期確實刺激市場熱度，2024年上半年預售市場表現亮眼，單月成交件數曾達1.4萬件。但自第三季開始，房貸政策趨嚴，市場交易明顯降溫，預售市場單月揭露量急縮至4千件，也直接反映在營建股指數的下滑。」

▲▼ 工地,工人,施工,營建業,鋼筋,模板,缺工,示意圖 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲營建產業對資金政策變化特別敏感。儘管短期內還有過去2、3年的預售熱賣案可支撐入帳，但在預售市場降溫、買氣不足情況下，資金也逐步從營建族群撤出。（圖／記者陳筱惠攝）

觀察指數走勢，營建類股指數在去年政策實施前曾衝上714點，股災時跌至446點，目前回升至496點，仍比去年高點少了超過30%，比關稅戰前也少了11%，與大盤強勢反彈形成強烈對比。

曾敬德指出：「營建產業對資金政策變化特別敏感。儘管短期內還有過去2、3年的預售熱賣案可支撐入帳，但在預售市場降溫、買氣不足情況下，資金也逐步從營建族群撤出。今年底，銀行自主管理措施即將屆滿1年，屆時資金動能是否迴流，將是觀察營建股能否止跌回升的關鍵。」

《住展雜誌》企研室總監暨發言人陳炳辰分析：「過去常說股房連動，股市好房市才會好，此次上漲的科技股與房市脫鉤，加上政策面影響持續籠罩冷氣團，市場預估高房價盤整以及『高點已過』，不過今明2年，為歷年來史上最大交屋潮，只要排除限制貸款的時程，目前價位對於已在低檔的營建股價，是利多消息。」

關鍵字：台股營建股房市股市貿易

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

