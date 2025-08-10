ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

租客曝「附近幾間價格」訕笑他買貴！新手房東愣：無法釋懷

▲示意圖，與本文無關。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名新手房東表示，他今年五月購入了一間樓中樓套房，後來與租客簽訂了為期一年的租約。然而，在交租時，租客卻提到他買的價格比周邊相似房源還要高，語氣中還帶嘲笑意味。這讓他感到不安，甚至對自己的決策感到懷疑。信義房屋專家直言，房東應該專注於租金的穩定性，不必為租客的一時言語困擾自己。

原PO在「買房知識家」表示，他在今年五月以470萬元購入了一間27年樓齡的15.7坪樓中樓套房，之後找了一位租客，簽訂了為期一年的租約，月租16000元。然而，在交租時，租客卻提到他買的價格比周邊相似房源還要高，並且語氣中帶有嘲笑。

這讓原PO心生不安，「人都是這樣買東西很怕買貴，到今天心情還無法釋懷，請問大家我是不是像租客說的，我買貴了？」還有一點他也無法釋懷，「你交租金給我，還取笑我買貴了…？這是不是哪裡怪怪的？」

貼文引發了不少網友的熱烈討論，「我也是當時買貴，隔壁坪數小我不到一坪，總價少了50萬，但是我很快就釋懷了，因為買完就是自己的」、「你買貴的部分，是他在幫你繳的」、「每個物件都有不同樓層、屋況、採光、格局，就算同時間同大樓，都有可能有不同價格。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，在現今的房市中，許多投資者可能會擔心自己是否買貴，但其實，房屋投資的重點應該放在長期回報。特別是像這位房東所處的市場環境，如果周邊房源租金穩定，且預期市場沒有重大波動，這樣的投資是相對穩妥的。

