女友房子買660萬！要他出330萬才肯結婚　男方傻眼：壓力好大

近日一名網友說，他跟女友想今年結婚，但買房遇到問題，女友要他出330萬幫她分擔房子的錢，才可以和她結婚，「我現在感覺壓力好大，不同意她家的要求，那我們只能分手。」

原PO在《靠北婚姻》發文，表示「我和女友都見過雙方父母，準備今年把婚事解決了，現在在買房上遇到了問題。」他手上有250萬，原本他要拿來付頭期買房結婚，女友有一間660萬的房，房貸還有160多萬沒還清，女友爸媽覺得他現在買一間也沒她現在的好，婚後可以住進女友的房，「要我給房子總價的一半330萬，就在房子上加我的名字。」

原PO指出，他手上只有250萬，完全不夠，而且結婚的聘金等費用還沒算在內，若加上這些，等於結婚要欠幾百萬的債，「我想了別的方法，房子不要加我的名字，婚後我和她共同承擔房貸，結果被拒絕了，只有我出330萬，才可以和她結婚，也不接受我去再買另一套房，只能給330萬分擔她的房子才結婚，其他的都不同意。」

原PO指出，他壓力好大，不能接受女友家的要求，那只能分手，他也不願意再重新找一個人開始，她家房子當初買660萬，現在只值500萬。

貼文一出，不少網友紛紛留言「看來女方重錢不重情，分了吧！」「這問題很簡單喔！先確認這個女孩是否是值得你相伴一生的人」、「講到婚姻，一律建議婚後財產分開制」、「分手是最好的選擇，以免把你的個人財產吃光光」。

