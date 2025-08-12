ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

惡鄰砍殺樓上夫妻震驚全台　嫌犯住家底價496萬法拍

記者張雅雲／高雄報導

高雄市苓雅區武廟路2023年發生一起駭人聽聞兇殺案，住樓下的吳姓男子認為樓上長期發出噪音，持刀上樓朝被害人夫妻狂砍11刀，夫妻倆雙雙斃命，兇手住家近期淪落法拍，底價496萬元，27日將進行二拍，專家評估，該物件非凶宅，估計二拍將拍出。

▲▼ 武廟 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄市苓雅區武廟路2023年發生一起駭人聽聞兇殺案，兇手住家近期淪落法拍，底價496萬元。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市苓雅區2023年發生住在13樓的吳姓鄰居持刀砍殺夫妻事件，吳男不爽樓上發出噪音憤而行兇，事發時羅姓夫妻的2稚兒還在14樓住家內，當場目擊父母遇害慘死，當時曾轟動一時，今年一審依殺人罪判處吳男死刑，全案仍可上訴。

而吳男住家因「拍賣抵押物」強制執行淪落法拍，該物件位於武廟路，屋齡36年，建坪33.9坪，底價496萬元，27日進行二拍，換算單價14.6萬元。

▲▼ 武廟 。（圖／記者張雅雲攝）

▲武廟路、大順路店家林立，附近就是方便日常採買的武廟市場。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市仲介公會副理事長陳揚智表示，該大樓位於武廟商圈，武廟路、大順路店家林立，附近就是方便日常採買的武廟市場，距離捷運五塊厝站、國道1號也近，小環境生活機能相當發達。

該區是高雄發展較早的成熟生活圈，區域人口多，買氣相當穩定，房價抗跌性強，該區屋齡30~40年華廈，成交單價約15~25萬元、大樓約19~25萬元。至於少數新案也要4字頭起跳。

  法拍物件小檔案
位置 苓雅區武廟路
屋齡 36年
坪數 33.9坪
底價 496萬元
拍賣時間 8/27
區域行情單價 30~40年大樓19~25萬/坪

▲法拍物件小檔案。（ETtoday製表）

透明房訊副總經理陳慧瑜表示，凶宅認定標準本身就有爭議，但可以理解為「行為發生地」及「行為發現地」2種最可能被認定為凶宅，該案兇殺行為發生與發現地均在14樓，因此，可以排除本次拍賣13樓被認定為凶宅的可能性。

但以實務來說，一般民眾多會認為樓上是凶宅以及兇手住家，雖不算凶宅，但心理因素上價格也會受影響，即使是投資客也會顧慮民眾的預期心理，從而降低預期入場的價格，因此一拍流標很正常。陳慧瑜說：「若照大眾的預期心理來判斷，精華地段3房總價496萬元，已低於市價也不是兇宅，二拍必定會有人進場。」

