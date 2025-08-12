ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

62年邱外科歇業在地惋惜　實登曝建商提前一步斥3.4億買下

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄市知名老牌醫院邱外科醫院在地經營62年，去年7月前院長許景華猝死，今年4月1日起歇業。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄市知名老牌醫院邱外科醫院在地經營62年，去年7月經歷前院長許景華猝死，今年4月1日起歇業，根據實登揭露，該院去年12月以總價3.4億元成交，換算每坪地價約192.7萬元，創該區地價新高，據查，新買方為聯上建設集團以蘇姓自然人名義購入。

位於苓雅區的邱外科醫院自1963年開業，去年7月經歷前院長許景華猝死，高雄市衛生局表示，該院屬老舊地區醫院，原設計及使用的建築及消防標準不符現行規範，依《醫療法》第23條應辦理歇業，今年4月起已永久歇業，不少在地人都相當不捨。

邱外科位於成功一路、四維四路口，根據實登，去年12月就以出現轉手，該院屋齡53年，地坪176.36坪、建坪796.54坪，為商五用地，以總價3.4億元成交，換算每坪地價約192.7萬元，成為該區段地價新高，一舉超越仰德建設2020年購入醫院後方同區段停車場土地，當時單坪地價110萬元。

據查，賣家為邱姓自然人，買方為聯上建設集團以蘇姓自然人名義購入，該公司透露，目前推案時程、產品規劃均未定。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹指出，由於該地塊雙面臨主要幹道，且符合危老條例可享容積獎勵，預計將鎖定亞灣區開發利多推案。不過基地面積不足200坪，若能與周邊土地整合，開發效益更佳，未來新案行情可望穩站5字頭。

醫院名稱 區域 交易地址 總價 (億元) 建坪 地坪 地價 (萬元/坪) 屋齡 (年) 使用分區 交易日 買方
邱外科醫院 苓雅區 成功一路 3.4 796.54 176.36 192.7 53 商五 2024/12 蘇姓自然人（聯上建設）
乃榮醫院 苓雅區 三多二路 1.32 505.08 132.80 100 45 商五+住五 2024/08 匯成建設
惠仁醫院 新興區 中山一路 2.7 416.82 117.07 231.1 47 商五 2024/06 張姓自然人（茂德建設）

▲資料來源：內政部實價登錄、台灣房屋集團。（ETtoday製表）

不只邱外科，高雄市區老醫院正成為建商獵地新寵。台灣房屋集團統計，去年8月，苓雅區三多二路屋齡45年的乃榮醫院以1.32億元賣給匯成建設；去年6月，茂德建設張姓董座則豪擲2.7億元，買下新興區中山一路的惠仁醫院，目前均尚未開發。

高雄市不動產建築開發商業同業公會榮譽理事長陸炤廷分析，市區老醫院普遍位於人口密集的蛋黃區，且醫院面積大、基地方正，加上屋齡高，可享危老重建獎勵，整體開發效益大。

尤其現階段市場買氣冷，建商與其入手素地，需要受央行18個月限期開工的限制，不如整合危老建築，由於央行一再重申都更危老案不受限貸令影響，可排除在不動產放款集中度總量管制範圍，成為現階段貸款難下，建商整合開發的好選擇。

關鍵字：地價高雄邱外科苓雅老醫院聯上

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

