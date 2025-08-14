18年凶宅成禁地　女老師誤住疑卡陰「上課中崩潰」

▲案發後，公寓變成凶宅，靈異傳聞不斷。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

楊忠平殺害任女後，為了方便棄屍，萌生分屍的念頭，他拿出水果刀想肢解屍體，但因關節處切不斷，所以作罷，接著他將任女的左手掌放入鋁製湯鍋中烹煮，心想煮熟後應該比較容易肢解，但又嫌麻煩，最後決定放棄。折騰了一夜的楊，扯下自家窗簾，包裹滿是傷痕的屍體，放在陽台，轉身倒頭就睡，打算隔天深夜載往偏僻山區棄屍，沒料到還沒行動就被發現，最後狼狽遭逮。

由於罪證確鑿，新竹地檢署很快偵查終結，檢察官認定楊忠平為劫財殺人，事後姦屍、煮掌，手段殘忍、泯滅人性，因此依強盜殺人等罪將楊起訴，並且向法院求處死刑。但法院開庭時，楊卻翻供否認預謀強盜，主張因愛慕任女，潛入偷窺，沒想到對方驚醒呼救，才失手殺人，並當庭向死者女兒鞠躬道歉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

法院審理後，採信楊忠平的說法，將罪名從強盜殺人改為普通殺人，認定楊並非預謀，事後也坦承犯行，將他判處無期徒刑定讞，判決結果引發死者家屬及輿論撻伐，痛批法官量刑過輕，質疑楊的道歉，只是為求減刑的表演。

▲楊忠平（左）坦承殺人，被警方帶回偵訊，最後被判處無期徒刑。

除了判決引發爭議，案發後，該棟公寓也成為凶宅，許多住戶嚇得搬走，長期閒置，之後也鮮少有人入住，靈異傳聞不斷。有人聲稱深夜經過時，隱約聽見公寓內有低沉的啜泣聲，後來還有住客表示，常聽見高跟鞋走路的聲音，或浴室有莫名流水聲。

甚至還有一名從外地轉調來的女老師，承租4樓的案發套房後性情大變，除了漸形憔悴，甚至會突然在課堂上情緒崩潰或暴怒，導致家長聯署要求學校撤換老師，不久後，女老師得知自己租到凶宅，立刻搬走，這棟公寓自此成為許多人口中的禁地，驚悚命案留下的陰影，至今未散。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



更多鏡週刊報導

褻女煮屍變態魔／退伍軍人成恐怖殺人魔 女會計慘遭褻屍、烹掌手段超凶殘

褻女煮屍變態魔1／35歲單親媽突然失蹤 眾人闖房客家見屍身恐怖形態