在日本買9間房！男曝「置產眉角」　70年老屋也購入

▲男子說明，在日本買房首先要考慮的地方就是地理位置。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名男子透過臉書分享在日本買房置產的經驗，提及多個必須要注意的事項，包括地理位置、稅收等，迄今已在日本擁有9處房產，其中一棟還是將近70年的老房子。

星洲網報導，男子納斯稱因為日本是經常發生地震等自然災害的國家，也面臨海嘯威脅，若是馬來西亞人想在日本買房，首先必須納入考量的重點就是地理位置，買房要避開洪災、土石流或海嘯風險的區域。他表示，其實日本很多地區都很安全，即便是屋齡數十年的老房也依舊堅固，他也買下一棟將近70年的老房。

[廣告]請繼續往下閱讀...

稅收方面，納斯透露，日本與馬來西亞採用類似概念，也就是在優質地區買房，會被徵收高額稅款，「我們在日本擁有9處房產，若懂得如何選擇合適的地區，每年在電費、水費、稅款方面的開銷非常合理」。

至於語言方面的問題，納斯認為，其實不必為語言障礙感到憂心，「我的日語一點也不流利」，但買賣過程依舊順利完成，官方文件、通知信均為雙語版本。

納斯也在文中提及老屋鬧鬼傳聞，開玩笑稱「日本的鬼可能不會騷擾外國人，因為有語言障礙，彼此聽不懂」。不過他也說明，日本許多房子只是有高齡住戶因病去世的狀況而已，這種房子在馬來西亞照樣很搶手，現在的人更喜歡住在城市，例如火車站附近區域，因此許多郊區房子都空置。