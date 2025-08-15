9月大阪住宿「1狀況要多收錢」　網愣：已被收錢！飯店人員解答

▲大阪9月將調整住宿稅額。（示意圖／記者施怡妏攝）



網搜小組／劉維榛報導

9月要去大阪的旅客注意了！一名網友分享，大阪9月1日將調整住宿稅額，依房價分級收費，原本是7000日圓以上的房費才會徵收，現在降為5000日圓就要收取每人每晚200日圓。原PO表示自己8月入住未被課稅，提醒大家留意新制。文章曝光後，飯店員工也解釋，住宿稅是入住時依地方規定現場收取。

一名網友在Threads表示，看到大阪某飯店公告一項新制，今年9月1日起「住宿稅」有變動，房客需於入住時另行繳納該費用，此稅金會依照房價按每人每晚計算，如下：

1.房價自5000日圓至未滿15000日圓：每人每晚200日圓（約41元新台幣）

2.房價自15000日圓至未滿20000日圓：每人每晚400日圓（約82元新台幣）

3.房價20000日圓以上：每人每晚500日圓（約102元新台幣）

原PO進一步透露，他早在4月就訂好8月的民宿，並沒有抽到稅金，這幾天趁出發前夕看一下住宿網頁，才知大阪9月1日要開徵住宿稅，因此放上來與大家分享，「由於新聞明指大阪，其餘地點我就不太清楚。」

底下網友熱議，「東京也有收，8月才剛去回來，check in時會直接跟你收」、「今年3月去京都就有收住宿稅了，會在入住check in時收取費用」、「5月去京都也有被收，想說怎麼突然會要收稅金」、「訂了9月福岡的旅館，那邊也要收稅了，200日圓一晚」、「八月入住大阪就被收了，兩人共400日圓」、「天啊，日本越來越不易旅遊了，可是尊重人家也很重要，畢竟國家習慣不同」、「今年4月去大阪，櫃檯人員就告知要多收500日圓住宿稅」。

留言串中，一名飯店人員路過解釋，｢在京都的飯店工作多年，訂房時包含的是消費稅，住宿稅是依照各個都道府縣政府規定執行，原則上是入住時現場收費，所以就算是在網路上已經刷卡訂好房，入住時還是會被現場收取住宿稅喔！」

事實上，大阪2017年起就開始課徵住宿稅，日文為「宿泊稅」（しゅくはくぜい），入住每晚房價超過7000日圓的旅館，就必須繳交每晚100至300日圓的稅金，所徵得稅收會用於振興觀光、設施維護等。

實際查看日本大阪府網站，確實說明住宿稅於「2025年9月1日以後修改為5000日圓以上」，稅率依每人每晚的住宿費分為3個部分（與上述飯店公告相同），若不滿5000日圓則不徵稅。