搬新家第1天「被鄰居威脅」！男女驚見紙條　上萬網友一看怒了

國外一對情侶搬入租屋處準備開始同居生活，從下午2時一路忙到晚間6時許，接著去吃晚餐慶祝這特別的日子，但當兩人返家卻發現來自鄰居的抱怨紙條，稱兩人發出的噪音無可容忍，威脅要把他們趕走，「我們花大錢買下房子，就是為了避開無知無禮的房客，真是夠了」。兩人在論壇Reddit發文揭露整個過程之後，吸引上萬名網友關注討論。

每日郵報報導，這對情侶當天吃完晚餐回到新家之後，在門上發現鄰居留下的憤怒紙條，上面寫著「你們才來第一天就打擾到所有鄰居的生活」，摔門、大叫、跺腳等行為無可容忍，公寓有公寓的規定，噪音也絕對不能容忍，若這類行為持續下去，接下來要面臨的狀況就是罰款，甚至被趕走。

這狀況讓兩人感到困惑且受傷，且大樓管理單位已經表明其實兩人並未違反任何規定，就連房東也為此道歉。

此文一出引發熱烈討論，不到24小時吸引上萬名網友關注，留言數突破8000則，不少人感到不滿，還有人建議可以安裝監視器，「如果知道是在鏡頭前，他們就沒那個膽來這裡貼紙條」、「還是把紙條弄回去對方家的門上」、「很遺憾，你們似乎已經有一個惡鄰居」。