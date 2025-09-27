行情不好不賣了？二手屋待售量下滑　屋主點頭認：全改出租

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

房產專家何世昌近日在粉專指出，根據統計，全台二手屋待售存量曾一度飆至近11萬戶，創下新高，不過從6月開始，連續兩個月下降，7月減至 10萬3千多戶，少了6千多戶。這是央行祭出第七波打房後，首次出現待售量連降。照理說成交量下滑應該賣壓更重，結果卻反向發展，顯示不少屋主不願降價賣房。

何世昌在粉專表示，全台二手屋待售存量一度達到10萬9936戶，創下統計以來新高紀錄。但從6月開始，待售存量由高點連續二個月下滑，至7月減至10萬3743戶，較最高峰減少6193戶，賣壓稍微緩解，而且是央行祭出第七波打房以來首次連二個月減少。

另外，觀察五大房仲6、7月交易量，月減、年減情況明顯，買氣沒有回升，卻看到待售存量減少。他認為，這恐怕不是去化加速，而是屋主認清行情難以達到理想價位，乾脆選擇不賣，「留起來當傳家寶，或者等金孫出生當彌月禮，幸福的金孫會記得他們的阿公、阿嬤。」

貼文引發網友議論，「留給子孫那有那麼容易？一堆融資借到滿的」、「很讚同…我目前手上的房子也都先下架不賣，全部改出租了」、「真正有錢的人還不少」、「有籌碼的人才能上牌桌」、「結果是：你想買的房子不會降價，降價的你不想買。」