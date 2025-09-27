媽贊助500萬！兒買房竟「登記岳父母名下」　律師6點勸：沒保障

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳致平）

記者周亭瑋／綜合報導

一名母親氣憤表示，兒子和媳婦打算買房，向她開口要500萬資助，但同時又表明，房子會登記在岳父母名下，並且讓他們同住，儘管她一度拒絕出錢，但最終仍心軟。對此，律師蘇家宏直言，媽媽不是提款機，愛也不是理所當然；同時，更給當事人兒子6點提醒，直言「對你沒有保障。」

蘇家宏在臉書提到，一位媽媽的大兒子和媳婦打算買房，向她開口要500萬，她原本答應，但兒子竟表明房子要登記在岳父母名下，還要讓他們同住，同時更強調「妳就別來了。」這番話讓她當場反悔，拒絕出錢，認為兒子完全沒有考慮自己，不過最終她心軟了，仍決定金援。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這案例讓蘇家宏不禁搖頭，提出6點忠告，首先，媽媽並沒有義務贊助兒子500萬元買房，「即便過去曾在姊姊結婚時出手相助，法律上也不代表必須再次贈與。願意贊助是媽媽的心意，兒子應珍惜並多愛媽媽。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫photoAC）

其次，要孝順岳父岳母，但千萬不能忽略自己的母親，若房子登記在岳父母或媳婦名下，又拒絕讓母親參與，未來萬一夫妻有爭執，男生很可能失去重要靠山。第三，房子登記在岳父母或太太名下，對兒子自身也是沒有法律保障的，蘇家宏直問，「如果未來跟太太吵架，沒有辦法住在同一個屋簷下，是何人要搬出去？你在法律上有權利住在房子內嗎？」

蘇家宏認為，即使不顧自身權利，也要呵護無怨無悔愛你的母親，「如果長期傷害媽媽的心，媽媽有權透過遺囑分配財產，包括保留『特留分』，法律上完全可行，但這可能不是兒子想要的結果。」

最後，他表示，「不要有了太太就忘了娘！媽媽從不計較，不代表她不會受傷。懂得感恩，才配得起被愛。無論工作多忙、生活多緊湊，記得常回家看看媽媽，因為她要的幸福，其實很簡單。」