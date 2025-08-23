ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

鳳山老牌香腸攤飄香40年　房東開9980萬出售　

每天一開店就就香味撲鼻大排長龍，

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲「橋邊香腸攤」位於高雄鳳山，已經開店40多年，每天一開店就就香味撲鼻大排長龍，屋主開出9980萬元出售。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

「橋邊香腸攤」位於高雄鳳山，已經開店40多年，整間店只賣使用炭火燒烤的香腸、大腸，每天一開店就就香味撲鼻大排長龍，近期屋主開出9980萬元出售，地坪93坪，換算地價107萬元，專家表示，光遠路商家林立，老透天換算地價行情落在70~85萬元。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲近期屋主一次打包該鐵皮屋與旁邊2間店面一口氣出售，開出9980萬元出售。（圖／記者張雅雲攝）

「橋邊香腸攤」位於鳳山光遠路的三角窗鐵皮屋，最早位於國父紀念館旁邊，也是高雄在地超過40年的老字號店家，後來搬到現址，根據最早的《Google Maps》顯示，2009年就已搬到新址，不少在地人從小吃到大，該店只賣炭火燒烤的香腸、大腸，每天只賣下午時段，一開店香味撲鼻，剛開賣就大排長龍。

近期屋主一次打包該鐵皮屋與旁邊2間店面一口氣出售，2透天店面屋齡52年，總共合計地坪93坪、建坪139.56坪，開出9980萬元出售，換算地價約107萬元。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲光遠路商業機能發達，因為為早期發展，生活機能相當發達。（圖／記者張雅雲攝）

店家透露，香腸攤目前為承租，若房東賣掉後，會另覓地點經營，新店位置則未定。在地仲介透露，屋主為自然人，目前2店面均為空租，若全數出租預計月租金約15萬元上下，換算投報率約1.8%。

東昶景房仲企業業務吳凱文分析，光遠路商業機能發達，因為為早期發展生活圈，生活機能相當發達，吸引不少大型連鎖業如星巴克等進駐，附近有台鐵鳳山車站及捷運橘線鳳山站、大東文化藝術中心等，機能相當便利。沿線以透天店面居多，住3用地單坪地價約70~90萬元，整棟月租金多落在5~10萬元。

  香腸攤出售小檔案
位置 鳳山光遠路
地坪 合計地坪93坪
建坪 139.56坪
屋齡 52年
開價 9980萬
現況 橋邊香腸攤與2間空租店面

▲香腸攤出售小檔案。（ETtoday製表）

此外，鳳山是高雄人口最多的行政區，本來在地人消費力就很強，區域屋齡都起碼40年起跳，吳凱文說：「短期有租金效益，中長期還有危老、都更價值，若能成功整合基地，不管規劃店面或是住宅，頗富未來性，不過整合曠日廢時，困難度高。」

鳳山老牌香腸攤飄香40年　房東開9980萬出售　

