最新電費來了「她傻見近5000元」　一票人曝金額：冷氣開整晚

▲冷氣搭配電扇更省電。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「這樣電費很貴嗎？」一名女網友透露，收到最新電費帳單4898元，家裡為3房格局、4位成員，納悶這樣到底貴不貴？文章曝光後，網友分享各自家庭的電費經驗，從幾千元到超過萬元不等，並給出省電建議，如使用循環扇、提高冷氣溫度等，來幫助減少電費支出。

一名女網友在Dcard表示，家裡格局是3房1廳2衛，共有4位家人一起生活，最近收到6月3日至8月4日的電費帳單，2個月共使用1343度電量，要繳金額為4898元，因此讓她好奇拋問「這樣電費很貴嗎？」

底下網友也分享，「我家3房3人1犬，固定一間狗兒避暑的冷氣不關，另一間一天開6至8小時，這次繳5000多元，感覺妳這樣應該還好，不貴」、「我家透天住6個人，電費一期大約3800至4000元」、「這真的不貴，我跟朋友也是住3房，每次電費都6000多元，我們用洗衣＋烘衣機 今年3月收到電費1萬2千出頭，整整多了一倍出來」、「4房24小時冷氣全開，這期繳2萬多元」、「很貴...我家30坪3人，2個月總共1000多元，而且冷氣都開整晚的」。

也有人直呼，「相當貴，可以加開電扇、循環扇，冷氣就不用開這麼冷了」、「每期大概5000多元，還沒換冷氣前都快1萬，以前那台隱藏式冷氣根本吸電怪獸」、「撇開家裡漏電的話，可能家裡電器老舊耗電，如果有預算的話，建議買一級省電電器」。

這個夏天想吹涼又省電，台電過去分享，可以將冷氣風量調為自動模式，再開電風扇或循環扇，不僅有助室內空氣對流，也能提高冷房效果來省電，「冷氣溫度每調高1度可省電6％，所以設定26到28度並搭配電扇就會很涼。」

如果想要冷房快一點，循環扇放置的位置很關鍵，需放在「冷氣出風口下方」，也就是跟冷氣同側；「房內最長對角處朝室內中央吹」，須呈現約45度仰角擺放，讓後方扇葉能捲入冷空氣，並將熱空氣吹散及反射，將風帶到室內更深的角落，如此反覆循環促進對流，就能快速調節室溫不均的情況。

另外，大家開冷氣之前可以先做2件事，首先是開窗戶散熱，家具、地板在炎熱的夏天吸熱一整天，會讓室溫上升不少，所以必須先讓熱氣散掉，冷氣才能更省時省力、事半功倍。