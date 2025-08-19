ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

嘉義市區買氣萎縮6成　中古房價回到2年前

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲嘉義受台積效應影響，近年房價有明顯漲幅。西區具備市中心完整生活機能，一向是自住客購屋熱區。（圖／東森房屋嘉義民生嘉大加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

嘉義受台積效應影響，近年房價有明顯漲幅。西區具備市中心完整生活機能，一向是自住客購屋熱區，不過近期受限貸令貸款難影響，專家表示，買氣比第七波信用管制前明顯萎縮6成，市場氛圍趨於觀望，中古房市直接回到2年前房價水準。

《地產詹哥老實說》EP270／台韓打房「全球最重」　他諷：不及格學生互抄答案

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲西區主力產品以30年左右透天與中古大樓為主，透天價格約落在1000萬元上下，中古大樓單坪成交價則多在20萬元以內。（圖／東森房屋嘉義民生嘉大加盟店提供）

東森房屋嘉義民生嘉大加盟店店東李銘基表示，嘉義受嘉義科學園區、台積電議題持續帶動外來人口移入，加上鐵路高架化工程預計2029年完工，以及故宮南院、華泰Outlet、IKEA等建設、投資利多激勵，外界看好嘉義長期發展，近年房價出現明顯漲幅。

李銘基表示，目前西區主力產品以約30年透天與中古大樓為主，透天價格約落在1000萬元上下，中古大樓單坪成交價則多在20萬元以內。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲部分工程師及相關業者選擇落腳嘉義市購屋，憑藉充足現金購買力，成為現階段房市重要買氣支撐。（圖／東森房屋嘉義民生嘉大加盟店提供）

近期隨台積電上下游協力廠商進駐，部分工程師及相關業者選擇落腳嘉義市購屋，憑藉充足現金購買力，成為現階段房市重要支撐。李銘基說：「然而相較去年9月第七波信用管制前，現在中古市場買氣萎縮了約6成。」隨著市場買氣疲弱，不少中古屋主主動降價求售，成交行情普遍回落至2023年水準。而預售市場買氣雖更低迷，萎縮幅度比中古市場還明顯，但現階段預售價格仍未明顯降價，維持盤整。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲東森房屋嘉義民生嘉大加盟店店東李銘基表示，首購族也難以取得高成數貸款，使得不少民眾選擇延緩進場。（圖／東森房屋嘉義民生嘉大加盟店提供）

在自住客方面，因銀行審核嚴格，即便首購族也難以取得高成數貸款，使得不少民眾選擇延緩進場，等待市場價格走勢更明朗。反倒是部分資金雄厚、不依賴貸款的置產型買家，持續鎖定嘉義農地、工業地等物件，趁勢進場掃貨。

李銘基分析，西區因具備完善生活機能與宜居環境，長期仍有穩健成長空間。然而在限貸令及銀行審核嚴格的多重影響下，市場成交動能短期難以回升，只能等待政策鬆綁，買氣才有望回溫。

《地產詹哥老實說》EP270／台韓打房「全球最重」　他諷：不及格學生互抄答案

關鍵字：東森房屋嘉義民生嘉大加盟店李銘基嘉義市房價台積效應西區限貸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

冰箱除霜「1動作」被冷媒噴臉　租屋妹驚呆！網嚇：很容易爆炸

不少房東會提供小型冰箱給租客，相信許多人都遇過「冰箱結霜」的狀況，有人選擇自行除霜，就有一名女網友表示，為了幫家中小冰箱除霜，竟拿一字螺絲起子敲冰，沒想到一個不小心打破冷凍金屬板，冷媒瞬間噴出，導致冰箱壞掉。對此，一票網友驚呼「沒爆炸真的是妳運氣好！」

41分鐘前

7月房地合一稅收創今年新高　信義：不代表房市轉熱

7月個人房地合一稅收58.2億元，雖然年減2成，但創今年單月新高。信義房屋專家表示，7月市況並沒有明顯優於上半年，不能解釋成房市好轉，只能說新北是有「大砲」出現。

50分鐘前

基隆王再獵地！　2.6億買廢棄鐵工廠「骨架」

素有「基隆王」之稱的白天鵝機構2年前以5.92億元，購入安樂區歇業汽旅，改建為指標新案「白天鵝安幔」，銷售成績不錯。如今再出手購入安樂區帶殼土地，以2.68億元買下麥金路上只剩下骨架的廢棄鋼鐵工廠，包含650坪住宅用地。

1小時前

1.8億入手賣8億！　「人蔘王」入手鬼樓半年火速求售

匯智集團多年前因涉及違法吸金逾20億元遭檢調究責，負責人名下一棟位於大社觀音山的未完工大型渡假會館「匯智龍城」，荒廢近20年成知名鬼樓，今年初由「人蔘王」以1億8048萬元得標，才持有半年，整棟又開價8億元出售，等於加價6億1952萬元，大漲3.4倍。

3小時前

「租屋蟑螂」再現　屋主倒貼7萬崩潰：冰箱都是蛆！

近年房東「遇人不淑」的案例層出不窮。台中南區一名房東就親身經歷了一場「租屋噩夢」，租客從入住後繳租不穩、積欠水電瓦斯費，最後甚至把房子搞得宛如廢墟，退租後留下滿室垃圾與蟑螂，讓房東氣到頭痛直呼：「買了千萬房子租給人，結果還要倒貼！」

4小時前

大樓公共電費「是自家4倍」收帳單嚇到！過來人曝1招：少繳1千多

台電每年6至9月會實施季節電價，而隨夏天來臨，電費問題常會引發網友關注，有網友指出，收到最新一期的電費帳單，發現公用電費居然是流動電費的4倍。貼文曝光，網友點出公電飆高的潛在兇手，「建議大樓各棟都關一台電梯起來，相信我，會省很多電」，也有人建議檢視大樓申請電量。

4小時前

嘉義市區買氣萎縮6成　中古房價回到2年前

嘉義受台積效應影響，近年房價有明顯漲幅。西區具備市中心完整生活機能，一向是自住客購屋熱區，不過近期受限貸令貸款難影響，專家表示，買氣比第七波信用管制前明顯萎縮6成，市場氛圍趨於觀望，中古房市直接回到2年前房價水準。

4小時前

詐45億主嫌豪宅「法拍來的」　再進警局又被沒收

開春時，台中市首棟突破單價百萬元的頂級豪宅，中低樓層一戶因屋主涉嫌詐騙，而進入法拍市場，該物件底價9723萬元，最終以9808.8888萬元成交，沒想到當初出手的年輕男子，今（14）又因非法吸金再次被檢調捕獲起訴。

5小時前

被迫新青安給爸媽買房！女大生撐不住「求銀行寄警告信」

買房對許多年輕人來說是一大壓力，就有一名女大生表示，自己因為父母情勒，被迫用新青安買下一間房，原以為能安定住處，卻成了惡夢的開始。父親遭裁員，家中債務不斷累積，房貸卻總被擱置，讓她被迫變賣筆電、遊戲機來補缺。無奈之下，她甚至想出「請銀行寄通知警告」的方法，好讓父母面對現實，引發話題。

5小時前

台南捷運藍線加速推進　卡位軌道經濟先機

台南捷運近日有重大進展，國發會於3月24日，審議通過台南市捷運第一期藍線的綜合規劃報告。台南市政府將依相關單位意見修正後，儘速送行政院核定，預計於2026年底動工。

5小時前

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

女大生新青安買房撐不住「求銀行..

台南建商慶群「交屋完倒閉」老闆..

租屋頂裝太陽能板…租約期間房子..

1.8億入手賣8億！　「人蔘王..

13年回憶掰了！全台唯一麗寶百..

中鼎Q2轉虧為盈　新簽約工程8..

新北第一間「客美多咖啡」　插旗..

想買淡海新市鎮　在地人勸退：只..

「租屋蟑螂」再現　屋主倒貼7萬..

父母過世房子就是小孩的？少1步..

ETtoday房產雲

最新新聞more

冰箱除霜「1動作」被冷媒噴臉！..

7月房地合一稅收創今年新高　信..

基隆王再獵地！　2.6億買廢棄..

1.8億入手賣8億！　「人蔘王..

「租屋蟑螂」再現　屋主倒貼7萬..

大樓公共電費「是自家4倍」！網..

嘉義市區買氣萎縮6成　中古房價..

詐45億主嫌豪宅「法拍來的」　..

女大生新青安買房撐不住「求銀行..

台南捷運藍線加速推進

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366