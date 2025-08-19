嘉義市區買氣萎縮6成　中古房價回到2年前

▲嘉義受台積效應影響，近年房價有明顯漲幅。西區具備市中心完整生活機能，一向是自住客購屋熱區。（圖／東森房屋嘉義民生嘉大加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

嘉義受台積效應影響，近年房價有明顯漲幅。西區具備市中心完整生活機能，一向是自住客購屋熱區，不過近期受限貸令貸款難影響，專家表示，買氣比第七波信用管制前明顯萎縮6成，市場氛圍趨於觀望，中古房市直接回到2年前房價水準。

▲西區主力產品以30年左右透天與中古大樓為主，透天價格約落在1000萬元上下，中古大樓單坪成交價則多在20萬元以內。（圖／東森房屋嘉義民生嘉大加盟店提供）

東森房屋嘉義民生嘉大加盟店店東李銘基表示，嘉義受嘉義科學園區、台積電議題持續帶動外來人口移入，加上鐵路高架化工程預計2029年完工，以及故宮南院、華泰Outlet、IKEA等建設、投資利多激勵，外界看好嘉義長期發展，近年房價出現明顯漲幅。

李銘基表示，目前西區主力產品以約30年透天與中古大樓為主，透天價格約落在1000萬元上下，中古大樓單坪成交價則多在20萬元以內。

▲部分工程師及相關業者選擇落腳嘉義市購屋，憑藉充足現金購買力，成為現階段房市重要買氣支撐。（圖／東森房屋嘉義民生嘉大加盟店提供）

近期隨台積電上下游協力廠商進駐，部分工程師及相關業者選擇落腳嘉義市購屋，憑藉充足現金購買力，成為現階段房市重要支撐。李銘基說：「然而相較去年9月第七波信用管制前，現在中古市場買氣萎縮了約6成。」隨著市場買氣疲弱，不少中古屋主主動降價求售，成交行情普遍回落至2023年水準。而預售市場買氣雖更低迷，萎縮幅度比中古市場還明顯，但現階段預售價格仍未明顯降價，維持盤整。

▲東森房屋嘉義民生嘉大加盟店店東李銘基表示，首購族也難以取得高成數貸款，使得不少民眾選擇延緩進場。（圖／東森房屋嘉義民生嘉大加盟店提供）

在自住客方面，因銀行審核嚴格，即便首購族也難以取得高成數貸款，使得不少民眾選擇延緩進場，等待市場價格走勢更明朗。反倒是部分資金雄厚、不依賴貸款的置產型買家，持續鎖定嘉義農地、工業地等物件，趁勢進場掃貨。

李銘基分析，西區因具備完善生活機能與宜居環境，長期仍有穩健成長空間。然而在限貸令及銀行審核嚴格的多重影響下，市場成交動能短期難以回升，只能等待政策鬆綁，買氣才有望回溫。

