ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台南建商慶群「交屋完倒閉」老闆負債4000萬　還有一建案成未知數

▲▼安南,預售,交易量,實價登錄,腹地,量體,重劃區,信義房屋。（圖／記者陳建宇攝）

▲台南房市示意圖。（圖／記者陳建宇攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台南建商「慶群開發」近日向剛交屋的社區發出公告，因被營造廠惡意拖延、放管、積欠下包廠商工程款，加上因素等，宣布於5日交完最後一戶後正式歇業。對此，建商也坦言，他因此負債3、4000萬元。

慶群開發向住戶表示，他們經營數年，內憂外患不斷，包括被營造廠惡意拖延、放管、積欠下包廠商工程款；人工資及原物料不斷上漲；政府七波打房政策；各項萬萬稅賦不斷累加上調等，「在負債累累之下歷經千辛萬苦直至8/5終於將最後一戶房子安全交至客戶手中，過程中可能有許多不盡人意的地方，很感謝主委及各住戶的體諒。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

慶群開發說，公司資金早已面臨「前無進帳、後無支援」的斷鏈狀態，終於撐到最後一戶交屋後被迫必須辦理停業，深感歉憾，「這些陪著各位走到最後一哩路的專案經理、售服人員、行政人員、修繕人員已全數功成身退，未來將無法繼續提供完善的服務，煩請協助公告社區住戶，售服LINE@將於8/12全面關閉，特此通知，謝謝」。

網友看完紛紛留言，「這種也是算盡力了，但日後的保固就沒人處理了」、「蓋完了才倒給推」、「直接點名第七波打房，太酷了」、「至少有交屋，不過還是要看交的屋短期內有沒有狀況」、「有交屋算不錯了，很多烙跑的小建商把錢轉出去就爛尾了」、「這樣還有人推喔，保固怎麼辦」。

據《TVBS新聞網》報導，建商表示，他因此負債3、4000萬元，剩下的建案會交由同業接手。另外，台南市法制處主任消保官馮祺雯指出，縱使建商要解散，在解散登記完成前，還是要負責。

此外，慶群開發在台南市安南區還有一個「居佳2-電梯公寓」預售案，預計於2026年第4季交屋，但目前建商公告停業，是否能否如期交屋，仍是個未知數。

關鍵字：停業台南建商負債營造廠停業公告

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台南建商慶群「交屋完倒閉」老闆負債4000萬　還有一建案成未知數

台南建商「慶群開發」近日向剛交屋的社區發出公告，因被營造廠惡意拖延、放管、積欠下包廠商工程款，加上因素等，宣布於5日交完最後一戶後正式歇業。對此，建商也坦言，他因此負債3、4000萬元。

3小時前

央行否認「限貸令」影響都更危老　急喊貸款年增率逾2成

市場傳出「央行擬在9月理監事會，討論將都更危老貸款排除不動產貸款計算範圍」央行今（18）日發出聲明嚴正澄清，強調此屬臆測，並重申現行銀行自主管理不動產貸款總量，並未影響都更、危老重建推動。

5小時前

中鼎Q2轉虧為盈　新簽約工程86%在台灣

中鼎（9933）在美國所承攬的BKRF工程，在4月爆發196.04億元呆帳風波，但日前工程其業主母公司GCEH重整計畫生效，Q2中鼎也不用再增列預期信用減損損失。今（18日）中鼎召開法說會，提到下半年陸續還有多個大型工程有望決標，為業務帶來斬獲。

7小時前

南科效應發威　善化新重劃區「動土價」直攻4字頭

南科帶來大量就業人口，緊鄰的新市、善化、安定區近年房價大幅飆升，善化18日又有新重劃區動土，位於善化高中周邊，開發面積達5.72公頃，預計2027年4月完工，信義房屋專家表示，該區房價已站上4字頭。

7小時前

七期一條路成「豪宅餐桌」代名詞　租金單價飆破3千元仍搶手

台中朝富路沿線商辦大樓一棟棟，如今身價也扶搖直上，成為北台灣餐飲名店南下搶灘的決勝戰場。繼股神巴菲特最愛的牛排館Smith & Wollensky首度南下插旗外，台北經典雅室牛排、粵菜名店九華樓也相繼進駐，信義房屋專家表示朝富路儼然成為豪宅餐桌的代名詞。

8小時前

裝潢不設限！黃鐙輝亂入師傅家　歐德新品牆板玩出新創意

還在用傳統油漆或壁紙裝飾牆面嗎？歐德傢俱全新推出「系統牆板」、「壁面造型大板」、「花漾背板」，為居家牆面帶來美感與機能兼具的新選擇。這次「南港劉德華」黃鐙輝特別走訪歐德資深工務師傅的新家，與設計師邱鈺珊攜手，分享實用又好看的裝潢新知。

9小時前

台股續強創新高　房仲嘆：房子恐怕更難賣了

台股再創新高，但房市仍不見起色。信義房屋專家表示，過去股市走完一波多頭後，部分獲利了結資金將轉入房市，但預期這波的效果可能不像過去顯著。另有房仲業者表示，台股創高，屋主信心提升，讓價空間可能因此壓縮，恐讓房市交易變得更困難。

11小時前

月世界土雞城吸饕客　4千坪養雞場開價2880萬賣

田寮月世界土雞城林立，有不少家知名土雞城老店，近期周邊有養雞場要出售，地坪4034坪，開價2880萬元，強調現有養雞場設施，可立即投入經營，換算地價單坪7100元，專家表示，值錢的是養雞場牌照。

12小時前

最新電費來了「她傻見近5000元」　一票人曝金額：冷氣開整晚

「這樣電費很貴嗎？」一名女網友透露，收到6至8月最新電費帳單4898元，家裡為3房格局、4位成員，納悶這樣到底貴不貴？文章曝光後，網友分享各自家庭的電費經驗，從幾千元到超過萬元不等，並給出省電建議，如使用循環扇、提高冷氣溫度等，來幫助減少電費支出。

12小時前

新案價格回落2字頭　台中海線房市進盤整期

台中海線房市近年在重大建設題材帶動下，一度站上「3字頭」行情，且部分個案更叩關4字頭，不過隨著房市景氣降溫、央行信用管制及購屋族資金壓力加重，近期部分新案價格再度回落至「2字頭」區間。房仲業者指出，供給多造成賣壓強烈。

14小時前

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

台南建商慶群「交屋完倒閉」老闆..

13年回憶掰了！全台唯一麗寶百..

租屋頂裝太陽能板…租約期間房子..

最新電費來了！「她傻見近500..

新北第一間「客美多咖啡」　插旗..

想買淡海新市鎮　在地人勸退：只..

中鼎Q2轉虧為盈　新簽約工程8..

台股續強創新高　房仲嘆：房子恐..

皇普砸13億買下大雅在地20年..

前無進帳、後無支援　台南建商交..

ETtoday房產雲

最新新聞more

台南建商慶群「交屋完倒閉」老闆..

央行否認「限貸令」影響都更危老..

中鼎Q2轉虧為盈　新簽約工程8..

南科效應發威　善化新重劃區「動..

七期一條路成「豪宅餐桌」代名詞..

裝潢不設限！歐德新品牆板玩出新..

台股續強創新高　房仲嘆：房子恐..

月世界土雞城吸饕客　4千坪養雞..

最新電費來了！「她傻見近500..

新案價格回落2字頭　台中海線房..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366