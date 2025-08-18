台南建商慶群「交屋完倒閉」老闆負債4000萬　還有一建案成未知數

▲台南房市示意圖。（圖／記者陳建宇攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台南建商「慶群開發」近日向剛交屋的社區發出公告，因被營造廠惡意拖延、放管、積欠下包廠商工程款，加上因素等，宣布於5日交完最後一戶後正式歇業。對此，建商也坦言，他因此負債3、4000萬元。

慶群開發向住戶表示，他們經營數年，內憂外患不斷，包括被營造廠惡意拖延、放管、積欠下包廠商工程款；人工資及原物料不斷上漲；政府七波打房政策；各項萬萬稅賦不斷累加上調等，「在負債累累之下歷經千辛萬苦直至8/5終於將最後一戶房子安全交至客戶手中，過程中可能有許多不盡人意的地方，很感謝主委及各住戶的體諒。」

慶群開發說，公司資金早已面臨「前無進帳、後無支援」的斷鏈狀態，終於撐到最後一戶交屋後被迫必須辦理停業，深感歉憾，「這些陪著各位走到最後一哩路的專案經理、售服人員、行政人員、修繕人員已全數功成身退，未來將無法繼續提供完善的服務，煩請協助公告社區住戶，售服LINE@將於8/12全面關閉，特此通知，謝謝」。

網友看完紛紛留言，「這種也是算盡力了，但日後的保固就沒人處理了」、「蓋完了才倒給推」、「直接點名第七波打房，太酷了」、「至少有交屋，不過還是要看交的屋短期內有沒有狀況」、「有交屋算不錯了，很多烙跑的小建商把錢轉出去就爛尾了」、「這樣還有人推喔，保固怎麼辦」。

據《TVBS新聞網》報導，建商表示，他因此負債3、4000萬元，剩下的建案會交由同業接手。另外，台南市法制處主任消保官馮祺雯指出，縱使建商要解散，在解散登記完成前，還是要負責。

此外，慶群開發在台南市安南區還有一個「居佳2-電梯公寓」預售案，預計於2026年第4季交屋，但目前建商公告停業，是否能否如期交屋，仍是個未知數。