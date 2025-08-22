房貸條件收緊　新案促銷花招多買方更謹慎





▲在政策影響下，房貸條件收緊，不少建商與代銷為衝刺成交祭出各種「花招」，從降價、低自備、送家電、禮券到電影票應有盡有，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

在政策影響下，房貸條件收緊、自備款門檻升高，近期全台新案市場買氣急凍，不少建商與代銷為衝刺成交祭出各種「花招」，從降價、低自備、送家電、禮券到電影票應有盡有，但促銷聲勢背後，部分案場卻爆出施工瑕疵、交屋爭議等亂象，反讓購屋族更趨謹慎。

在政策影響下，房貸條件收緊、自備款門檻升高，不少業者祭出促銷手法，就是為了要讓民眾「走進來」，尤其適逢暑假，更多接待中心紛紛舉辦親子活動，包含手作、畫圖、市集等，宛如另類的夏令營。也有建商直球對決，直接降價求售，不過更多的是「變相降價」包含送裝潢、傢俱電，甚至有部分案場傳出在「車位價」動手腳。

不過實際上促銷聲勢背後，近期台中部分交屋中新案，爆出施工瑕疵、貸款爭議等亂象，反讓購屋族更趨謹慎。全向科技房產中心總監陳傑鳴指出：「近期房市在政策影響下，買氣明顯趨向保守，建商與代銷端為刺激成交，不斷推出降價、低自備、贈品等促銷手法，但對自住客而言，短期優惠的吸引力有限。」

▲當市場回歸理性，剛需型購屋族更在意的是住宅本身的品質、工法細節與品牌信譽，並將交通、生活機能與長期保值性納入考量。（圖／記者陳筱惠攝）

「當市場回歸理性，剛需型購屋族更在意的是住宅本身的品質、工法細節與品牌信譽，並將交通、生活機能與長期保值性納入考量；而在此氛圍下，能穩定去化的，多半是規劃完整、施工嚴謹且具備差異化優勢的產品，而非單靠促銷話題的案型，後續也會擁有較大的保值空間。」陳傑鳴說。

如自建「樹木銀行」移植成熟樹種的精銳建設，位於單元二黎新公園首排的「精銳 SKY ONE」，以菱形工法與鑽石陽台帶出強烈雕塑感，叫好也叫座。精銳建設協理張俊偉表示：「單元二是低密度宜居環境，交通又可快速銜接高鐵、74號快速道路與國道，深受企業主青睞。」

▲當前的自住市場，購屋族更重視健康與舒適，自住客對於健康宅工法與隔音空氣品質設計要求提高。（圖／記者陳筱惠攝）



另外捷運宅也同樣在這波景氣反轉中逆勢站穩，位於文心崇德站200公尺處的「文心 O’LIVE」，主打「住得舒適、生活便利」的全齡友善住宅，產品主力36~54坪的適居3~4房格局，在北屯一級戰區中穩住買氣。

另外，海線主打科技宅的「惠國麓境」也推出強調結構採用柱中柱工法延伸至各樓層，也導入AI智慧型家居系統、雙門廳格局與人臉辨識出入系統，搭配防霾紗窗與雲端智控全棟軟水系統，確保空氣與用水品質。

▲不少新案跟上AI浪潮，推出智慧型家居系統、雙門廳格局與人臉辨識出入系統。（圖／記者陳筱惠攝）

久樘開發銷售總經理黃照旺表示：「當前的自住市場，購屋族更重視健康與舒適，自住客對於健康宅工法與隔音空氣品質設計要求提高，包含當層排氣、逐層封閉，避免氣流污染、總集存水彎、防止異味與病媒溢出等，都是民眾在意的要點。」

