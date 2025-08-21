距台積電僅2站　R20聯開案動土總銷上看百億

▲台積電4月舉行高雄廠2奈米擴產典禮，完工後將形成全球最大先進製程製造基地。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
台積電4月舉行高雄廠2奈米擴產典禮，完工後將形成全球最大先進製程製造基地。而距離台積電僅2站的捷運R20站聯合開發案21日動土，總銷金額100億元，預計最快明年329檔期開賣，預估開價站上4字頭。信義房屋專家表示，近期買家觀望，陷入價格拉鋸。
高雄市副市長林欽榮表示，「市府積極推動捷運站周邊土地開發，R20聯開案更具戰略意義，以回應產業聚落發展所帶來的人口與住宅需求。」
▲基地鄰近後勁公園、R20捷運站及台積電2奈米廠，地段條件優勢明顯。（圖／記者張雅雲攝）
林欽榮指出，該案實施者為鑲揚國際開發以及福裕事業，共規劃成A、B2棟大樓，其中A棟為地上15樓，將引進行政中心與社會住宅，B棟則打造地上24樓住宅大樓，基地鄰近後勁公園、R20捷運站及台積電2奈米廠，地段條件優勢明顯。
清景麟集團創辦人林聰麟指出，本案總銷坪數約2萬坪，總銷金額估計100億元，最大亮點是邀請日本建築大師隈研吾設計，未來將成為楠梓新地標。
▲距離台積電僅2站的捷運R20站聯合開發案21日動土，總銷金額100億元。（圖／記者張雅雲攝）
林聰麟指出，全案預計預計2030年完工，依接待中心進度，最快明年329檔期正式開賣，單價推估站上4字頭。林聰麟說：「本案屬於捷運聯開案，土地來源與貸款條件較一般建地具優勢，加上地段緊鄰捷運、公園與台積電效應，具備高度吸引力。」
信義房屋楠梓後昌店店長陳秋菱表示，R20站周邊近年因有台積電產業利多，買氣噴發，不少新案都在預售階段就完銷，房價也出現飆漲，屋齡5年內大樓成交價約33~38萬元，10年左右單價約30~33萬元，不過近期因限貸影響，買家出現觀望連帶出價也相對保守，買賣雙方在價格持續出現拉鋸。
