輝達房市效益難跨區　「都更王」指：外圍1區明顯受惠

▲輝達房市效應擴散範圍為何？（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

輝達效應擴散範圍為何？《住展》統計除了北士科內明顯受惠，像是北投其他區域、士林、甚至是三重、淡水，房價在輝達公布後並無明顯走升。不過建商代銷業者表示，輝達效應要看個案距離輝達車程多遠，只要是10分鐘內的個案仍有受惠，來人量提升，像是劍潭商圈就很明顯。

《地產詹哥老實說》EP271／購屋免踩雷！ 達人教戰一眼看穿房市「裝熟區」

[廣告]請繼續往下閱讀...

輝達（NVIDIA）在5月宣布進駐台北市北投士林科技園區，被視作房市冷氣團下一大暖流，除了北士科本身的區域房市外，包括北投其他地區、士林區，以及新北市的三重區、淡水區房市是否也被帶動？

《住展》雜誌統計，比較這些地帶在5月後迄今8月的預售案平均單價，其中北士科地段的均價為119.4萬元，比起還未公布喜訊前1-4月小漲4.8%，相較去年同期則增近1成，有一定的刺激效果。

▲5~8月北士科輝達效應話題地區的預售房價統計。（表／《住展》提供）

然而，《住展》雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，其餘有意搶搭議題熱度的區域卻未有感提振，像排除北士科的北投區，5-8月的均價為90.6萬元，比起1-4月的98.4萬元下跌7.9%，較去年同期亦只微增1.5%。

陳炳辰表示：「若非還有熱門捷運站生活圈或石牌一帶新案支撐價碼，否則山區地勢多的先天條件限制，加上大環境不佳推不出高價案，同一行政區房價兩樣情，北士科利多也難於他處發酵。」

而與北士科比鄰的士林區房價也未起伏，5-8月的均價是119.9萬元，雖比去年同期有近1成的漲勢，但實際上在1-4月就因天母新案揭露拉抬到平均122.1萬元，黃仁勳旋風後還小跌1.8%。

另外像是新北市的三重、淡水也未因輝達效應，房價方面有明顯帶動。而淡水區在輝達公布後房價小漲0.8%、年增8.2%，陳炳辰表示：「主要還是反應出親民區價位低無可低，當地還有淡江大橋利多，與紅樹林、竹圍新案稀缺特性，低檔盤整但不會演變為失控探底。」

▲聖得福董事長洪正雄表示，「豐萃」在5月輝達公布落腳北士科後，來人量狀況明顯提升。（圖／記者項瀚攝）

不過，素有「北市都更王」之稱的聖得福董事長洪正雄觀察，只要是距離輝達車程10分鐘內的地區，房市仍有明顯的帶動效果，觀察劍潭站的新案「豐萃」在5月輝達公布落腳北士科後，來人量狀況明顯提升。

忠泰房屋副總張智傑補充，「豐萃」有1/3以上買盤為科技業自用客戶，除了看好輝達效應，本身在內科上班的消費者對劍潭站的接受度也很高，一來區域生活機能成熟，二來距離內科也不遠，且該案每坪均價110萬元也比北士科軟橋段親民。