聖得福北市合建案量達3萬坪土地　「這裡」最多海砂屋

▲聖得福於捷運劍潭站附近推出總銷約30億元的「豐萃」，正式公開。（圖／CTWANT提供）



圖文／CTWANT

專攻北市海砂屋都更的聖得福建設，近期在距離捷運劍潭站步行650公尺處推出總銷30多億元的預售案「豐萃」，21日正式公開。執行長洪正雄透露，聖得福北市整合達3萬坪土地，多集中在內湖，陽光街一帶則已經整合超過1.2萬坪土地，而北市海砂屋最多的地方集中在基隆河沿岸，因此聖得福在內湖一帶才有這麼多海砂屋都更案。

該案重建前為海砂屋國宅，原地主共90戶，聖得福花6個月就把案子整合達8成，1年內就完成100%整合。洪正雄說，以前房子價值不到1000萬元，現在地主分回後的房屋價值達4000萬元，快速整合成功關鍵在公平、公正、公開、透明，沒有任何人可以多拿，他也透露，為讓大家放心，合建合約都還有註明，如果發現有人多拿，經檢舉，就可以領現金5000萬元。

「豐萃」基地規模951坪，規劃174戶純住宅，主力格局2~3房，坪數分布27~41坪。該案位於士林生活圈，鄰近捷運劍潭站、華齡公園、台北表演藝術中心、台北市立美術館與劍潭知名學區。該案扣除地主分回，可售戶86戶，可售總銷30多億元。

對於政府打炒房、房市景氣不佳，洪正雄表示，近期房市買氣確實較差，但有剛性需求的購屋者仍會出手，聖得福持續按照步調前進、順銷就好，沒有一定要賣到高點。下半年看個案表現，「豐萃」去年9月潛銷至今賣4成，都是剛性需求、換屋族，或是為二代置產。

負責代銷的忠泰房屋副總張智傑表示，目前成交戶多為中低樓層，實際成交落在110萬元上下，高樓層成交較少，目前實價登錄將近3成，但銷售率已達約4成，其中有1成為科技業。

由於該案到北士科、輝達總部預定地僅車程5分鐘，張智傑表示，吃得到北士科、輝達效應客群，而該案相較北士科房價更為親民，由於Google去年底也進駐捷運劍潭站旁廠辦大樓，也有Google員工來看房，客群有不少金融業、科技業。

▲聖得福建設董事長吳明珠（右）、執行長洪正雄（左）透露，聖得福在北市有3萬坪土地整合中，預估總銷有800億元。（圖／CTWANT提供）



回憶起此案整合過程，洪正雄表示，當時他正在蓋位在承德路的「圓山ART」案，地主鄰長找上公司希望能夠整合老屋，到了現場一看，發現是土地使用分區住三（第三種住宅區）的5層樓老公寓，對建商而言進場整合的誘因不高，沒想到樓上有混凝土掉下來，地下室也有海砂屋的跡象，經檢測後確定為海砂屋，於是最後走海砂屋「0.968」專案。

洪正雄也指出，目前聖得福在台北市土地庫存有3萬多坪，預估總銷約800億元，以內湖捷運沿線為主，其中陽光街就有1.2萬坪土地。他也提到，40年前開發時，砂不夠就從淡水河抽砂，沒有洗就攪拌，所以導致基隆河沿岸、內湖一帶海砂屋的情況特別多，所以也才因此聖得福做的很多都更案，都是海砂屋專案。

