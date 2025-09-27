ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

美女館長降價脫手60年老宅　意外捲糾紛

台中市立美術館首任館長的賴依欣擁有高顏值、高學歷，上任後獲得藝文圈不少關注。

▲台中市立美術館首任館長的賴依欣擁有高顏值、高學歷，上任後獲得藝文圈不少關注。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

去年成為台中市立美術館首任館長的賴依欣，因擁有高顏值、高學歷，加上有著豐富藝術學經歷，在上任後獲得藝文圈不少關注；現卻傳出捲入房屋買賣糾紛中，一名首購族小凱（化名）於今年初透過仲介跟賴買房，簽約時註明貸款不足得無條件解約，小凱先匯了頭期款，後來因被公司資遣，無法順利貸款便要求解約，但賴卻不認帳，亮出法律團隊要他認賠，小凱上網po文分享，賴才依約返還款項。

「小孩子結婚買新房，以為買到dream house，沒想到開啟一連串的噩夢！」小凱的家人A小姐告訴本刊，小凱在科技公司工作多年，月入10萬，今年3月跟新婚妻子在台南看到一座裝潢美輪美奐的60年老宅，讓他非常心動，又得知屋主是台中市立美術館館長賴依欣，認為應該沒問題，於是決定買下當作起家厝。

今年4月，小凱透過仲介公司下斡旋議價，仲介告訴他因為賴依欣跟前男友分手才賣愛巢，見小凱對房子很喜歡，願意降價賣，不料在雙方約定好日期，打算簽訂合約前，小凱公司卻爆財務問題、拖欠薪資。

小凱擔心工作出現變數，加上政策影響房貸，遂事先告知房仲，但對方要他不用擔心，照原訂時間簽約，以「資遣也沒關係，薪資通常查前3到6個月，可以先送貸款」「若賣方不想等也可以找其他買主接手」等理由安撫。

為求保險，小凱在簽訂合約時，特別註明但書「如在7/6前銀行貸款不足900萬，買方可無條件退回買方價金。」沒想到。好不容易圓買房夢的小凱才開心沒多久，後續卻因屋齡老舊、沒有路權等等不利條件，導致好幾家銀行核貸的成數不足。

小凱簽訂合約時，特別註明但書「如在7/6前銀行貸款不足900萬，買方可無條件退回買方價金。」（讀者提供）

▲小凱簽訂合約時，特別註明但書「如在7/6前銀行貸款不足900萬，買方可無條件退回買方價金。」

更慘的是，小凱5月無預警遭公司資遣，直接被銀行拒絕貸款。已支付二成訂金的小凱無計可施，只好透過仲介找賴協商，但仲介卻一改先前的說法，不讓小凱無條件解約。

「他們一直站在屋主立場坑殺買方！」A小姐說，仲介見小凱個性單純，開始擺爛不理，也沒有提到如何退還款項，一直拖延到7月29日，小凱再次致電詢問，仲介才安排雙方見面，但賴依欣的態度讓小凱跟家人不敢恭維。


