營建五虎讓位！　上半年「百億建商」出列

▲潤泰新上半年營收160億元，成為上市櫃建商營收王。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

隨時間進入8月中下旬，上市櫃建商Q2財報也陸續出爐，觀察上半年營收破百億元的公司共有6家，分別為潤泰新、欣陸、國建、達欣工、亞昕、冠德。而熟面孔的「營建五虎」興富發、華固、皇翔、長虹、遠雄都未入榜，但其重頭戲在下半年及明年。

《地產詹哥老實說》EP271／購屋免踩雷！ 達人教戰一眼看穿房市「裝熟區」

[廣告]請繼續往下閱讀...

過去常見的「營建五虎」，像是去年奪下營收王的興富發，其完工入帳重頭戲在下半年，全年預期有7案完工，合計總銷約400億元，明年更有多達900億元案量完工。另外，華固、遠雄等公司今年交屋潮也都在下半年。

觀察上半年6家「百億級」的上市櫃建商，營收最高的是潤泰新，其獲利下滑主要是受到南山人壽股匯影響，不然建設、營造、室內設計各產業獲利都是上升的。

上半年潤泰新營收提升，主要是受惠總銷19億元的三重「潤泰左岸生活」在Q1跨年度交屋，另外總銷18億元的大安「潤泰大安富陽」也開始完工交屋認列，且Q4預計還有總銷63億元的「潤泰峰左岸」將完工，營收成長動能可期。

▲上半年營收破百億元的上市櫃建商。（表／記者項瀚製）

上半年營收成長最多的是亞昕，且稅後純益11.92億元，已賺贏去年全年的9.44億元。今年亞昕大有斬獲，一共將有8案完工入帳，分別為「一邸亞昕華威」、「昕見築」、「喜徠登」、「亞昕淳白」、「昕上城」、「亞昕一見」、「擎天森林」、「馬來西亞喜來城」，法人估分回總銷達170~180億元。

而冠德營收、獲利下滑，主要是因去年有總銷130億元的三重「冠德心天匯」完工入帳，墊高基期。而冠德還是朝向穩健經營，今年推5案，分別為台中「裕毛屋案」、台中「四維國小案」、萬華「直興段」、中和「冠德心禾匯」、中和「秀朗橋案」，加上其他餘屋，合計總銷達155億元，與過往年度推案水準差不多，未受景氣影響而縮水。

而國泰建設營收獲利穩定，值得關注的是，該公司去年剛好是成立60週年，一口氣推出8大案，分別為中和「META PARK」、內湖「國泰承真」、新莊「國泰．旭」、三重「RiVER PARK」、台中「國泰仰薈」、台南「國泰仰睦」、中和「METRO PARK」、台中「國泰森林薈」，合計總銷高達600億元。

而達欣工除了營造本業外，自建案事業也有不少挹注，今年有3案完工交屋，分別是信義區「信義文華」、南港區「南港達欣東匯」，總銷合計約45億元。

且達欣今年公開銷售3自建案，板橋區「濱河帝景」分回約17億元、北士科「達欣文萃」總銷33億元，這2案都繳出亮麗的銷成績，接下來就是看預計在Q4「朱崙街案」，也就是中興高中舊址。

《地產詹哥老實說》EP271／購屋免踩雷！ 達人教戰一眼看穿房市「裝熟區」