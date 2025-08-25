新青安推升房價？　六都大樓含車位中位價破1100萬

▲根據內政部統計，全國住宅大樓含車位今年第2季房價中位數已達1378萬元，較2023年新青安政策上路的前1季，房價大漲178萬元。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張雅雲／高雄報導

根據內政部統計，全國住宅大樓含車位今年第2季房價中位數已達1378萬元，較2023年新青安政策上路的前1季，房價大漲178萬元，進一步觀察六都，住宅大樓含車位的價格中位數已全面站上1100萬元，信義房屋專家表示，第七波信用管制後，房市就轉趨理性。

《地產詹哥老實說》EP271／購屋免踩雷！ 達人教戰一眼看穿房市「裝熟區」

新青安政策2023年8月1日上路，根據內政部統計，2023年第2季全國住宅大樓含車位中位價為1200萬元，今年第2季攀升至1378萬元，增加178萬元。

而新北市從1480萬元漲至1700萬元，成長220萬元；桃園市由1100萬元增至1346萬元，台中市則自1250萬元漲至1438萬元，台南市從845萬元升至1100萬元，高雄市也從1010萬元提升到1200萬元，顯示房價持續攀升。

地區 2023.Q2(萬) 2025.Q2(萬) 價差(萬) 臺北市 3,178 3,590 412 新北市 1,480 1,700 220 桃園市 1,100 1,346 246 臺中市 1,250 1,438 188 臺南市 845 1,100 255 高雄市 1,010 1,200 190 全國總計 1,200 1,378 178

▲近2年住宅大樓含車位實價中位價格。資料來源：內政統計查詢網、信義房屋不動產企研室彙整。（ETtoday製表）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，2023年第3季台股從1.7萬點一路漲至2.4萬點，資金動能強勁，加上新青安政策推升民眾對房價的看漲預期，帶動房市出現一波上漲。

不過，隨著央行於去年9月實施第七波選擇性信用管制，市場轉趨理性，雖然房價漲幅趨緩，但與2年前相比仍有明顯成長，基期較低的區域漲幅尤為突出。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，新青安2.0上路後，瞬間點燃市場買氣，受房價上漲預期影響，短期內出現明顯的「追價效應」，進一步推升房價。莊思敏說：「央行祭出信用管制，加上新青安政策的利息補貼將於2026年7月底停止，未來房價漲勢或將放緩，尤其是中低總價產品，預期將持續成為市場交易的主流。」

曾敬德補充，央行為防止資金過度流向房市，實施第七波管制後，全台住宅大樓含車位的中位價已見回穩，2024年第3季高點為1415萬元，隨後逐步回落至今年第二季的1378萬元。這顯示民眾購屋行為逐漸趨於理性，價格上漲預期減弱，加上貸款條件不如以往寬鬆，市場重心也回歸自住需求。

