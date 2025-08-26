每3戶就有1戶滯銷！　全台賣壓最重10大重劃區出列

▲全台新案賣壓最重的10大重劃區出列，合計約1.8萬戶待售。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／綜合報導

全台新案賣壓最重的10大重劃區出列，合計約1.8萬戶待售，占這些區域的在線總戶數比重高達36.6%，約每3戶就有1戶滯銷。其中，待售戶數最多的前3大重劃區分別為淡海新市鎮、桃園客運園區、林口新市鎮。

《591新建案》統計全台主要重劃區銷況，前10名合計約1.8萬戶待售（包括預售、新成屋），占這些區域的在線總戶數比重高達36.6%，約每3戶就有1戶滯銷。

《591新建案》總編輯李忠哲表示，重劃區推案集中且量體大，易受市場波動影響，是觀察市場買氣冷熱的重要指標之一，以現況來說，建商推案保守、買方謹慎觀望，不少地區都呈現「沒推案、沒買方、沒成交」的空轉狀態。

李忠哲進一步表示：「許多業者心態更是悲觀，一路看壞市場到明年，營運上也只能採取多案共用銷售中心、人員彈性工時等方式降低管銷成本，並為長期抗戰做準備。」

▲全台10大新案待售量重劃區。（表／《591新建案》提供）

由賣壓排行榜來看，北台灣最慘，光新北、桃園兩縣市便有7區上榜，待售戶數直逼1.4萬戶，占整體待售量近8成，其中不乏林口新市鎮、青埔特區等知名地區上榜，而賣壓最重的是淡海新市鎮，待售量達3621戶。

淡海新市鎮待售規模直逼部分縣市整體在線戶數，量體相當可觀。《591新建案》表示：「關鍵在於當地雖有捷運輕軌、淡江大橋等建設加持，但因通勤及氣候等因素影響，加上當地多為量體龐大的造鎮案，待售壓力可說長期居高不下。」

東森房屋淡水新市鎮加盟店東沈雅純表示：「去年919後，受到貸款資金限縮影響，淡海買氣確實下降許多，且整體待售量提升，首當其衝的是新成屋、中古屋，而預售雖然不用馬上面對貸款問題，但每坪價格比新成屋高出10萬元，也讓買氣停滯。」

價格方面，沈雅純表示：「淡海新市鎮雖然成交天數拉很長，但價格沒有下跌，一手建商代銷未降價，中古屋主也在等明年淡江大橋通車，呈現出『等都等了』的心態，大多不願降價出售。」

賣壓居次的桃園市客運園區。《591新建案》表示：「近年受周邊青埔特區房價高漲，再加上親民3字頭房價及建商力捧，成為一大推案熱區，只是受限機能尚未成形，又遭逢市況變天、買方決策期拉長，不少個案去化速度大幅放緩，即便傳聞已有案場願意讓利，短期內仍難以見效。」

值得一提，本次上榜的林口新市鎮、桃園青埔特區及二重疏洪道，價位普遍都在6字頭上下，相對於其他價位親民的重劃區顯得突出。

其中最貴的新北三重二重疏洪道重劃區，當前無論左側、右側的新案成交單價已站穩7字頭，待售量合計更是突破千戶。《591新建案》指出，三重待售量飆高，主因今年陸續有「新濠漾4-英倫公園」、「甲山林市政帝寶」等指標案公開

