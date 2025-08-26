ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

每3戶就有1戶滯銷！　全台賣壓最重10大重劃區出列

▲▼淡海新市鎮空拍。（圖／記者湯興漢攝）

▲全台新案賣壓最重的10大重劃區出列，合計約1.8萬戶待售。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／綜合報導

全台新案賣壓最重的10大重劃區出列，合計約1.8萬戶待售，占這些區域的在線總戶數比重高達36.6%，約每3戶就有1戶滯銷。其中，待售戶數最多的前3大重劃區分別為淡海新市鎮、桃園客運園區、林口新市鎮。

《地產詹哥老實說》EP271／購屋免踩雷！　達人教戰一眼看穿房市「裝熟區」

[廣告]請繼續往下閱讀...

《591新建案》統計全台主要重劃區銷況，前10名合計約1.8萬戶待售（包括預售、新成屋），占這些區域的在線總戶數比重高達36.6%，約每3戶就有1戶滯銷。

《591新建案》總編輯李忠哲表示，重劃區推案集中且量體大，易受市場波動影響，是觀察市場買氣冷熱的重要指標之一，以現況來說，建商推案保守、買方謹慎觀望，不少地區都呈現「沒推案、沒買方、沒成交」的空轉狀態。

李忠哲進一步表示：「許多業者心態更是悲觀，一路看壞市場到明年，營運上也只能採取多案共用銷售中心、人員彈性工時等方式降低管銷成本，並為長期抗戰做準備。」

▲▼ 。（表／591新建案提供）

▲全台10大新案待售量重劃區。（表／《591新建案》提供）

由賣壓排行榜來看，北台灣最慘，光新北、桃園兩縣市便有7區上榜，待售戶數直逼1.4萬戶，占整體待售量近8成，其中不乏林口新市鎮、青埔特區等知名地區上榜，而賣壓最重的是淡海新市鎮，待售量達3621戶。

淡海新市鎮待售規模直逼部分縣市整體在線戶數，量體相當可觀。《591新建案》表示：「關鍵在於當地雖有捷運輕軌、淡江大橋等建設加持，但因通勤及氣候等因素影響，加上當地多為量體龐大的造鎮案，待售壓力可說長期居高不下。」

東森房屋淡水新市鎮加盟店東沈雅純表示：「去年919後，受到貸款資金限縮影響，淡海買氣確實下降許多，且整體待售量提升，首當其衝的是新成屋、中古屋，而預售雖然不用馬上面對貸款問題，但每坪價格比新成屋高出10萬元，也讓買氣停滯。」

價格方面，沈雅純表示：「淡海新市鎮雖然成交天數拉很長，但價格沒有下跌，一手建商代銷未降價，中古屋主也在等明年淡江大橋通車，呈現出『等都等了』的心態，大多不願降價出售。」

賣壓居次的桃園市客運園區。《591新建案》表示：「近年受周邊青埔特區房價高漲，再加上親民3字頭房價及建商力捧，成為一大推案熱區，只是受限機能尚未成形，又遭逢市況變天、買方決策期拉長，不少個案去化速度大幅放緩，即便傳聞已有案場願意讓利，短期內仍難以見效。」

值得一提，本次上榜的林口新市鎮、桃園青埔特區及二重疏洪道，價位普遍都在6字頭上下，相對於其他價位親民的重劃區顯得突出。

其中最貴的新北三重二重疏洪道重劃區，當前無論左側、右側的新案成交單價已站穩7字頭，待售量合計更是突破千戶。《591新建案》指出，三重待售量飆高，主因今年陸續有「新濠漾4-英倫公園」、「甲山林市政帝寶」等指標案公開

《地產詹哥老實說》EP271／購屋免踩雷！　達人教戰一眼看穿房市「裝熟區」

關鍵字：賣壓新建案待售戶數重劃區淡海林口新市鎮客運園區591新建案東森房屋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

JP home高球交流賽登場　上百位賓客以球會友、切磋球技

日本廚具衛浴專家 JP home在台中南峰高爾夫球場舉辦高球交流賽，邀請長期合作夥伴與來自世界第一大的日本驪住建材集團共襄盛舉，上百位賓客齊聚球場，以球會友、切磋球技，此次活動以「日式美好生活」為主題，在綠意盎然的球場中，將友誼與生活美學一同揮灑。

2分鐘前

每3間就有1間！　全台40年以上中古屋交易占比創高

根據內政部不動產資訊平台統計，截至第一季，全台住宅平均買賣屋齡達30.89年，創歷史新高；其中，屋齡超過40年的中古住宅交易量達7,201筆，占總交易筆數的31.1％，等於每3間成交房屋中就有1間是老屋，顯示老屋市場買氣明顯升溫。

20分鐘前

每3戶就有1戶滯銷！　全台賣壓最重10大重劃區出列

全台新案賣壓最重的10大重劃區出列，合計約1.8萬戶待售，占這些區域的在線總戶數比重高達36.6%，約每3戶就有1戶滯銷。其中，待售戶數最多的前3大重劃區分別為淡海新市鎮、桃園客運園區、林口新市鎮。

59分鐘前

油漆、清潔要房客出！台北女退租遭扣押金　法官翻租約只判還3500

台北市一名劉姓女子向王姓房東承租房屋，未料退租時僅拿回部分押金，認為被扣過多，怒告房東請求返還。士林地法近日判決出爐，雖然劉女要求返還2萬6500元，但法院審酌雙方租約內容與費用明細後，判房東王女須返還3500元。全案可上訴。

13小時前

沒啪啪慘被封鎖！一票人曝「住汽旅真實答案」CP值爆：沒時間做別的

一名女網友直言，印象中若有人去汽旅，她就會聯想到壞壞情節，實在想不透單純入住能幹嘛。文章掀起討論，不少人大推便宜CP值高，原因像是泡澡、出差休息、停水借洗澡、唱KTV、拍照甚至辦派對。至於「純聊天、單純睡覺」的經驗也有人現身說法，「真的有，我有2次都沒做！」

14小時前

房客遲遲不繳租金　房東驚見家被搬空「只剩下牆壁」

中國大陸湖北省陽新縣一名男子把房子出租，在發現房客以各種理由遲遲不繳納租金之後，他選擇親自到場催繳。沒想到當他來到房子時一看不得了，屋內空蕩蕩一片，冷氣機、洗衣機、電視等家電全都不翼而飛，整個家被搬空，「只剩下牆壁了」。

14小時前

首個鄰高鐵社宅開發案估976戶！ 投資商機逾27億

雲林縣政府日前在「114年度民間參與公共建設招商大會」，推出兩項重點招商案，總投資規模預計高達新台幣27億元，其中包含高鐵青年社會住宅案，預計規劃住宅976戶，社宅佔其中708戶。

15小時前

機捷A21、大溪稀有住宅區「標售」！　投標截止時間曝

桃園市政府為加速地方建設，提升土地使用效益，將於 114 年 9 月 22 日上午 10 時進行機場捷運 A21 站地區及大溪埔頂營區區段徵收開發案的可建築土地標售。有意參與投標者需於當日上午 9 時前，將相關文件寄至「桃園郵政第 7-107 號信箱」，以免錯失機會。

15小時前

好市多月底試營運　南台南副都心房價2年漲3成

台南市區又要新增新商場，敲碗多年的新光三越台南小北門店，本月29日終於要試營運，又有好市多2店將在東區設立的好消息，在地人都相當期待開幕，根據實登統計，2店生活圈房價漲跌互見，小北商圈出現年跌11%，好市多2店周邊2年漲3成。

15小時前

完工8年無法過戶！建商一屋多賣遭查封　基隆「海吉市」成爛尾樓

位在基隆市中山區的住宅大樓「海吉市」背山面海，但2017年「完工」至今超過8年，一樓外圍仍用施工警示條圍起來，入口大廳地板尚未舖設好，因為住戶數不足一半，也不能成立管委會，公共區域無法運作，沒有門禁管制與保全人員，成為半廢墟。

16小時前

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

油漆、清潔要房客出！台北女退租..

房客不繳租金　房東一看大驚：家..

沒啪啪慘被封鎖！一票人曝「住汽..

每3戶就有1戶滯銷！　全台賣壓..

好市多月底試營運　南台南副都心..

爛尾樓連爆！內政部急出招護購屋..

國光客運撤出南台灣　賣屏東透店..

買房「先求有再求好」時代過了？..

雙薪200萬！買2450萬的房..

住汽車旅館「不是要壞壞」　網1..

ETtoday房產雲

最新新聞more

JP home高球交流賽　上百..

每3間就有1間！　全台40年以..

每3戶就有1戶滯銷！　全台賣壓..

油漆、清潔要房客出！台北女退租..

沒啪啪慘被封鎖！一票人曝「住汽..

房客不繳租金　房東一看大驚：家..

首個鄰高鐵社宅開發案　估976..

機捷A21、大溪稀有住宅區將標..

好市多月底試營運　南台南副都心..

完工8年無法過戶！基隆「海吉市..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366