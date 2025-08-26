礁溪最便宜套房底價50萬法拍　在地曝：會搶爆





▲宜蘭礁溪出現一間超便宜法拍套房，一拍底價僅50.4萬元，換算單價3.7萬元。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

宜蘭礁溪出現一間超便宜法拍套房，一拍底價僅50.4萬元，換算單價3.7萬元。在地房仲表示，雖然該社區屋齡老舊，但這價格肯定還是搶爆，用120萬元投標、再抓30萬元裝修費，之後轉租可創造5%以上租金報酬率。

觀察《591房屋交易網上》，礁溪商圈有一間13.4坪套房開價僅50萬元，為全宜蘭最便宜的物件。進一步追蹤，該物件為法拍屋，50.4萬元為一拍底價，換算單價僅3.77萬元，為不點交物件。

該套房位於屋齡42年的華廈社區「滿福樓」3樓，為何底價那麼便宜？鑫創資產總經理黃瑋諭表示：「該套房為未辦繼承拍賣，拍賣價格單取決於土地公告現值、房屋評定現值，因此與行情可能出現較大落差，尤其是屋齡高、土地持分相對低的物件。」

黃瑋諭表示：「有時未繼承物件，還是會有沒有繼承權的人居住，例如遠親等等，但觀察該套房應已多年無人使用，屋況可能不會太好，不過由於一拍底價低於行情許多，預期還是會吸引不少人投標。」

攤開「滿福樓」的實價登錄紀錄，近3年共有7筆交易紀錄，成交單價落在11.5~21萬元，依據不同的坪數總價帶落在180~380萬元。

▲近期「滿福樓」實價登錄交易行情整理。（表／記者項瀚製）

住商不動產礁溪轉運站加盟店東簡龍裕表示：「『滿福樓』位於礁溪舊街商圈，走路到礁溪火車站僅約3分鐘，生活機能佳，不過由於社區老舊，因此成交價較低，以礁溪商圈屋齡20年內套房社區來說，成交單價可達25~35萬元。」

不過，簡龍裕直言：「即便『滿福樓』有一些抗性，但一間套房50萬元實在太便宜，肯定是搶爆的，如果要我來投標，我差不多會投120萬元，另外再抓30萬元裝潢，總成本150萬元，但當然無法確定有辦法得標，可能有人會出更高。」

簡龍裕指出：「該套房若屋況不錯，每月可租到7000元左右，以總價150萬元來說，每年租金投報可達5.6%，是一個不錯的收租置產選擇。」

▲「滿福樓」鄰近礁溪火車站。（圖／記者項瀚攝）

