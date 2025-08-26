保險公司房貸量暴增5倍　首購利率2.65%起

▲近期保險公司的新增房貸量單月為657件。（示意圖／記者黃國霖攝）

記者項瀚／台北報導

近期保險公司的新增房貸量單月為657件，雖然對比2013年高峰期仍有落差，但現在的案件量也已是2年前的5倍之多。信義房屋專家表示，保險房貸利率也跟隨市場波動，近期有網站顯示首購客戶表定利率2.65%起。

《地產詹哥老實說》EP271／購屋免踩雷！ 達人教戰一眼看穿房市「裝熟區」

[廣告]請繼續往下閱讀...

上一波房市景氣高峰的2013年，保險公司的房貸1個月新增數量可達3300逾件，後續陸續開始減少房貸業務，2023年1月最低出現67件的新增房貸數量，在房貸開始吃緊與第七波管控後，保險公司每月新承做量逐漸增加。

根據聯徵中心統計，3月保險公司的新增房貸量為657件，雖然數量不是特別多，但已經是2023年3月的5倍，保險公司在這波房貸吃緊狀況下，也開始慢慢爭取一些房貸業務。

利率方面，今年3月全體銀行平均房貸利率為2.326%，信用合作社的利率為2.76%，農漁會利率為2.32%，保險公司為2.34%。

▲2025年3月房貸往來金融機構類統計。（表／信義提供）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「保險公司過去礙於通路、成本與產品競爭力等狀況下，幾乎退出房貸市場，多以客戶服務為主，不過在銀行端的資金吃緊後，房貸利率逐漸調高，壽險業也開始願意爭取一些房貸業務。」

曾敬德表示：「保險房貸利率也跟隨市場波動，2024年央行要求銀行自主管理時，有壽險公司網站提供優質客戶都會區房貸2.2%起，之後網站公告改為都會區一般客戶房貸利率2.38%起，近期網站則是首購客戶表定利率2.65%起。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「在房貸資金緊縮、申貸不易的環境下，除了新青安，房貸利率與市場利率也有明顯的脫鉤，而較高的利率自然也會吸引保險公司承作房貸業務的意願。」

葉沛堯補充：「對部分民眾而言，保險公司的房貸服務確實也是相當不錯的選項，身旁有位朋友就是某保險公司的大戶，手上握有多張保單，其中包括儲蓄、投資型，近期申貸房貸業務時就拿到了不錯的條件。」

《地產詹哥老實說》EP271／購屋免踩雷！ 達人教戰一眼看穿房市「裝熟區」

信義房屋更多相關新聞