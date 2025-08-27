北市8區房價不跌反漲　房仲指3大關鍵

▲北台灣6縣市中只有15個行政區房價不跌反漲，其中台北市就占了8區。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

房市景氣不佳，北台灣6縣市中只有15個行政區房價不跌反漲，其中台北市就占了8區。對此，房仲表示主要有3大原因，包括台北市本就抗跌、北市蛋白區坐擁不少建設議題、北市蛋白區新案出現新高單價帶動中古行情。

住商機構彙整實價登錄資料，2025年Q2北部（台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、基隆市）各行政區房價，其中僅剩15個行政區仍呈現上漲，其餘地區皆呈持平或盤整。

值得關注的是，15個行政區中，蛋黃區台北市就有8個行政區上榜，其中以北市內湖區房價漲幅最高，房價單季上揚 4.2%，另外，南港、中山、文山區則分別上漲3%左右，名列3~5名。

▲Q2北部只有15個行政區房價不跌反漲。（表／住商統計）

為何台北市那麼強？住商不動產北市區協理錢思明表示，主要有兩個原因。第一，他表示：「是受惠於商業機能成熟、交通設施便捷，地段優勢加持之下，令蛋黃區房價仍是歷久不衰。」

第二，錢思明表示：「第二是近期北市蛋白區如南港、北投及文山等區，皆有不少話題帶動，如前二者有重大建設與重劃區，而文山區則有品牌建商進駐，整體而言，北市蛋黃、蛋白區雖呈量縮格局，但各區仍具有不少抗跌力道。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德補充，預售新案為市場指標，往往會影響中古屋行情，形成比價效應，南港「南港國際SKYPARK 」出現每坪150萬元以上區域非豪宅新高價，內湖「碧湖雲景」也以每坪近150萬元、文山「元利四季莊園」每坪120萬元以上的價格創新高。

另外，曾敬德點名文山區，除有新案創價的話題，近期的捷運南環段建設利多也頗為顯著，帶動以往被視為文山蛋白區的木柵、政大商圈，使屋主期待值提升。

不過，曾敬德也觀察：「現在賣得動的個案、甚至是價格反應不錯的個案，基本上本身都具備相當不錯的條件，像是地段佳、建案品質突出。」

