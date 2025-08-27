知名飯店浴室天花板突「掉落石塊」！她抱孩險被砸中嚇：不敢再住

▲民眾控訴飯店廁所天花板有石塊掉落，差點釀意外。（圖／翻攝自臉書社團／好想住飯店 好康.踩雷不藏私）

圖文／CTWANT

有網友表示，日前帶著孩子入住基隆某連鎖大飯店，竟接連換了3次房間，原因包含遇到房間菸味重、浴室垃圾未清等狀況。其中最誇張的是，準備帶小孩去洗澡時，突然有石塊從天花板掉落，所幸原PO和小孩沒被砸到，但她也嚇傻直呼「以後不敢再住了」。

該名網友今（27）日在臉書公開社團「好想住飯店 好康.踩雷不藏私」發文表示，日前用訂房網站下訂某飯店24日一晚的客房，不料入住當天一進房間，就充斥著濃厚菸味。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO要求換房後，入住第二間房間，在抱著孩子準備踏進浴室洗澡時，天花板竟不明原因突然掉下至少10公分大的疑似水泥石塊，所幸2人還未踏進浴室內，無人受傷。

原PO向飯店前台服務人員反應後，又換到了第三間房，結果卻發現浴室垃圾桶裡的垃圾都沒有做清理，甚至看到一堆用過的衛生棉。

原PO表示，飯店前台服務人員態度良好，並贈送一盒果凍禮盒及星巴克兌換券作為補償，但原PO嚇到直言，以後不會再入住該間飯店，「真的太可怕了！一回來就馬上帶著小孩去收驚。」

▲原PO直言，整趟住宿經歷實在驚悚，返家後還帶著孩子去「收驚」，並強調日後不會再入住。（圖／翻攝自好想住飯店 好康.踩雷不藏私）

貼文一出，引發網友熱議，紛紛驚呼「這真的會砸死人的欸，這需要整棟檢查檢修吧」、「這應該要直接免住宿費了吧，太扯」、「這個砸到不得了！！！不是賠償就可以解決的」、「妳怎麼接受這麼扯的賠償」。對此，飯店業者至截稿前尚無回應。

延伸閱讀

▸ 貼心獻帽2／劉書宏低調愛三年！楊雅筑成「半個圈內人」

▸ 高麗菜快吃光「鼎泰豐店員突道歉換盤」 他婉拒驚呼：真的太誇張

▸ 原始連結