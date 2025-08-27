14期49場建案同場競逐　僅6場賣破雙位數

▲房市景氣冷，但14期重劃區指標個案以「惠宇仁平MY PARK」、「磐興寬悅」2案表現最為亮眼。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中14期重劃區近年挾重大公共建設與人口移入紅利，成為台中房市熱區。據統計，目前區內線上銷售個案多達49場，競爭激烈，但前3季銷售總計僅6場賣破雙位數，其中又以「惠宇仁平MY PARK」、「磐興寬悅」2案表現最為亮眼。

觀察榜單，成交表現亮眼的多為品牌代表作，如「惠宇仁平MY PARK」主打水湳生態公園第一排，今年以來有37筆交易，最高單價73.45萬元。而在地建商磐興建設，5月推出「磐興寬悅」，基地正對建築大師隈研吾設計的台中巨蛋，全案實登共揭露29筆，成交均價7字頭，成績表現亮眼。

磐興建設總經理游金洲指出：「今年房市受信用管制影響，加上美國關稅打壓，未來可能再次造成原物料上漲形成通貨膨脹，『寬悦』選擇分階段銷售，因應未來造價成本的不確定性風險。下半年重心放在仁平段與洲際段2塊新購入土地的產品規劃。」

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析：「14期重劃區買方多為高資產自住與置產族群，除地段條件外，品牌信任與規劃深度是決定成交速度與價格穩定度的關鍵，在營建成本攀升、土地取得不易的情況下，具備稀缺性、完整規劃與長期保值能力的建案，更能在市場波動中維持銷售動能。」

▲隨著北台中交通建設、商業機能與公共建設陸續到位，區域發展定位已確立，未來市場將回歸品牌與產品力的實質較量。（圖／記者陳筱惠攝）

